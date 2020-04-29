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29 апреля,
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«Есть ли жизнь на удаленке»: в ТПУ выпустили клип о дистанционном образовании

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томский политехнический университет выпустил клип о дистанционном образовании. В клипе преподаватель вуза, кандидат технических наук, начальник отдела практик и трудоустройства Виталий Гребенников на мотив песни «Трава у дома» поет о том, как изменилась жизнь университета с переходом на удаленку. 


«И снится нам простор аудиторий, студентов лица и веселый смех. И тишина родных лабораторий, живет в онлайне Томский политех», — поет Виталий Владимирович.


В клипе также снялись кандидат технических наук Надежда Кривцова, ассистент инженерной школы информационных технологий и робототехники Алексей Цавнин и преподаватель физической культуры Станислав Кондрашов. 

В конце марта на онлайн-обучение перешли 9000 студентов и аспирантов и 3000 заочников ТПУ. Обучение в дистанционном формате продолжится, как минимум, до 1 июня. 

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