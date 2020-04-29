«Есть ли жизнь на удаленке»: в ТПУ выпустили клип о дистанционном образовании

Томский политехнический университет выпустил клип о дистанционном образовании. В клипе преподаватель вуза, кандидат технических наук, начальник отдела практик и трудоустройства Виталий Гребенников на мотив песни «Трава у дома» поет о том, как изменилась жизнь университета с переходом на удаленку.





«И снится нам простор аудиторий, студентов лица и веселый смех. И тишина родных лабораторий, живет в онлайне Томский политех», — поет Виталий Владимирович.





В клипе также снялись кандидат технических наук Надежда Кривцова, ассистент инженерной школы информационных технологий и робототехники Алексей Цавнин и преподаватель физической культуры Станислав Кондрашов.