Ершики и флаги. Как прошел митинг за Навального в Томске. Фото

Акция в поддержку Алексея Навального в Томске стала одной из самых многочисленных за последние несколько лет. Участники акции собрались на площади Ново-Соборной, оттуда прошли шествием до площади Ленина. Во время шествия они скандировали лозунги «Путин — вор», «Долой дворцы», «Свободу».





Как это было, смотрите в нашей ленте.