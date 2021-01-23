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Ершики и флаги. Как прошел митинг за Навального в Томске. Фото
ТВ2
3 часа назад
Акция в поддержку Алексея Навального в Томске стала одной из самых многочисленных за последние несколько лет. Участники акции собрались на площади Ново-Соборной, оттуда прошли шествием до площади Ленина. Во время шествия они скандировали лозунги «Путин — вор», «Долой дворцы», «Свободу».
Как это было, смотрите в нашей ленте.
Видео акции
Фоторепортаж с митинга:
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Фото: Лев Мучник
Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.
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