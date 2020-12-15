Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Монастырь состоит из нескольких скитов, стоящих друг от друга на расстоянии одного-двух километров. Как объяснили монашки, «это сделано для того, чтобы успеть предупредить соседний скит в случае, например, облав в советские атеистические времена». Чтобы монашки успели припрятать свои священные книги.
Это женский монастырь, существующий в данном месте минимум двести лет. Где именно, мы говорить не будем. Сейчас там живут десять монашек, от 74 до 96 лет. У тех, кто в монастыре с юношества — есть только имя, у них нет документов, они не получают пенсию. Сниматься монашкам запрещено. Поэтому мы поговорили с ними за кадром. По итогам данной экспедиции будет смонтирован фильм.
Экспедицию организовал путешественник Алексей Гапонов (Geography Trophy). Добраться до места на вездеходе собственного производства «Рысь» помог Алексей Степечев.
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