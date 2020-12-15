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15 декабря,
2020
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Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре

Юлия Корнева
Юлия Корнева
5 часов назад

Монастырь состоит из нескольких скитов, стоящих друг от друга на расстоянии одного-двух километров. Как объяснили монашки, «это сделано для того, чтобы успеть предупредить соседний скит в случае, например, облав в советские атеистические времена». Чтобы монашки успели припрятать свои священные книги.


Это женский монастырь, существующий в данном месте минимум двести лет. Где именно, мы говорить не будем. Сейчас там живут десять монашек, от 74 до 96 лет. У тех, кто в монастыре с юношества — есть только имя, у них нет документов, они не получают пенсию. Сниматься монашкам запрещено. Поэтому мы поговорили с ними за кадром. По итогам данной экспедиции будет смонтирован фильм.

Экспедицию организовал путешественник Алексей Гапонов (Geography Trophy). Добраться до места на вездеходе собственного производства «Рысь» помог Алексей Степечев.

Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре
Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом монастыре

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