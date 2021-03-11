Дыба, ведьмин стул, испанский сапожок и прочее «страдающее Средневековье» в Томске

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В Томском областном краеведческом музее открылась необычная выставка «Тайны инквизиции. Орудия пыток средневековья». Необычна эта выставка своей интерактивностью — гости музея могут не только увидеть созданные по историческим чертежам орудия пыток, но также испытать большинство из них на себе, разумеется, если хватит смелости.

Наша команда тоже отважилась протестировать некоторые орудия пыток.

На посещение этой вставки установлен возрастной ценз — дети, не достигшие возраста 16 лет, могут увидеть экспозицию только в сопровождении взрослых.