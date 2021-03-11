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11 марта,
2021
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Дыба, ведьмин стул, испанский сапожок и прочее «страдающее Средневековье» в Томске

Наташа Тарасова
Наташа Тарасова
3 часа назад

В Томском областном краеведческом музее открылась необычная выставка «Тайны инквизиции. Орудия пыток средневековья». Необычна эта выставка своей интерактивностью — гости музея могут не только увидеть созданные по историческим чертежам орудия пыток, но также испытать большинство из них на себе, разумеется, если хватит смелости. 

Дыба, ведьмин стул, испанский сапожок и прочее «страдающее Средневековье» в Томске
Дыба, ведьмин стул, испанский сапожок и прочее «страдающее Средневековье» в Томске
Испанский осел — средство не передвижения, но истязания
Испанский осел — средство не передвижения, но истязания
Маски позора разнообразного функционала
Маски позора разнообразного функционала
Тиски для пальцев и несколько видов клейм
Тиски для пальцев и несколько видов клейм

Наша команда тоже отважилась протестировать некоторые орудия пыток. 

Чумной доктор строго соблюдает масочный режим
Чумной доктор строго соблюдает масочный режим
Дыба, ведьмин стул, испанский сапожок и прочее «страдающее Средневековье» в Томске
Дыба, ведьмин стул, испанский сапожок и прочее «страдающее Средневековье» в Томске
Дыба, ведьмин стул, испанский сапожок и прочее «страдающее Средневековье» в Томске
Устройство для приготовления ведьмы-гриль — не самый удобный лежак
Устройство для приготовления ведьмы-гриль — не самый удобный лежак
А вот пояс верности никто из нас примерить не решился
А вот пояс верности никто из нас примерить не решился

На посещение этой вставки установлен возрастной ценз — дети, не достигшие возраста 16 лет, могут увидеть экспозицию только в сопровождении взрослых.

Дыба, ведьмин стул, испанский сапожок и прочее «страдающее Средневековье» в Томске
Дыба, ведьмин стул, испанский сапожок и прочее «страдающее Средневековье» в Томске
Дыба. Помогает увеличить рост независимо от вашего желания
Дыба. Помогает увеличить рост независимо от вашего желания
Дыба, ведьмин стул, испанский сапожок и прочее «страдающее Средневековье» в Томске
Дыба, ведьмин стул, испанский сапожок и прочее «страдающее Средневековье» в Томске

Посетить выставку можно будет до 10 мая в Томском областном краеведческом музее по адресу: пр. Ленина, 75. Подробнее об экспозиции можно прочесть на сайте музея

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