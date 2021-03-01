Добрые новости
01 марта,
2021
30
фото
Мультимедиа

Два миллиона тюльпанов

Александр Сакалов
Александр Сакалов
11 минут назад

Больше 2 млн тюльпанов вырастили в Томске. В теплицах поселка Трубчаева выращивают больше 17 сортов этих сортов. Отправляют их не только в Томск, но и в другие города и даже страны, например Казахстан.


Как выглядит тюльпанный рай, в фоторепортаже Александра Сакалова.

Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
Два миллиона тюльпанов
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