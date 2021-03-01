Два миллиона тюльпанов

Больше 2 млн тюльпанов вырастили в Томске. В теплицах поселка Трубчаева выращивают больше 17 сортов этих сортов. Отправляют их не только в Томск, но и в другие города и даже страны, например Казахстан.





Как выглядит тюльпанный рай, в фоторепортаже Александра Сакалова.