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Два миллиона тюльпанов
11 минут назад
Больше 2 млн тюльпанов вырастили в Томске. В теплицах поселка Трубчаева выращивают больше 17 сортов этих сортов. Отправляют их не только в Томск, но и в другие города и даже страны, например Казахстан.
Как выглядит тюльпанный рай, в фоторепортаже Александра Сакалова.
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