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Друзья и единомышленники пришли поздравить Ксению Фадееву с днем рождения. Фото и видео

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Друзья, единомышленники и коллеги из городской думы поздравили Ксению Фадееву с днем рождения. Сегодня депутат гордумы и экс-глава местного штаба Навального* отмечает 30-летие.

Больше месяца Ксения Фадеева не может общаться ни с кем, кроме родителей, адвоката и следователя — она проходит подозреваемой по делам об организации экстремистского сообщества и создании НКО, посягающей на права граждан. 31 января Томский областной суд отказался отменить эту меру пресечения. Фактически, запрет на общение распространяется на неопределенный круг лиц. 

Из-за этого запрета принимать поздравления она могла только с балкона и молча. Фейерверки, песня Ирины Аллегровой, крики «мы тебя любим!» и подарки, которые пришлось передавать через родителей, все это — в нашем репортаже.

*Региональная сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в России

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