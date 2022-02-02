Друзья и единомышленники пришли поздравить Ксению Фадееву с днем рождения. Фото и видео

Друзья, единомышленники и коллеги из городской думы поздравили Ксению Фадееву с днем рождения. Сегодня депутат гордумы и экс-глава местного штаба Навального* отмечает 30-летие.

Больше месяца Ксения Фадеева не может общаться ни с кем, кроме родителей, адвоката и следователя — она проходит подозреваемой по делам об организации экстремистского сообщества и создании НКО, посягающей на права граждан. 31 января Томский областной суд отказался отменить эту меру пресечения. Фактически, запрет на общение распространяется на неопределенный круг лиц.

Из-за этого запрета принимать поздравления она могла только с балкона и молча. Фейерверки, песня Ирины Аллегровой, крики «мы тебя любим!» и подарки, которые пришлось передавать через родителей, все это — в нашем репортаже.