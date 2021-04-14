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14 апреля,
2021
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Дорога в поселке Геологов глазами Виктора Льготина

Виктор Льготин
Виктор Льготин
1 час назад

Посёлок Геологов находится рядом с Томском и административно входит в состав Кировского района города. Однако дорога в поселке Геологов не похожа на городскую. Геолог Виктор Льготин прогулялся по ней и запечатлел на видео.

Жители поселка Геологов жаловались в редакцию ТВ2 на неудовлетворительное состояние дороги. По словам одной из жительниц, водители единственного маршрута 32а, на котором можно добраться в поселок, хотят отказаться от поездок к ним из-за того, что портят при проезде по дороге новые автобусы.


Депутат Думы города Томска Инга Первушина, в чей округ входит поселок Геологов, рассказала ТВ2, что уже не раз обращалась с этой проблемой в Администрацию Томска. Заместитель мэра Вячеслав Черноус пообещал включить эту дорогу в план ремонта, но хватит ли на нее денег, станет известно только в середине мая, когда будут проанализированы все заявки от горожан.

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