Должна ли власть меняться? Опрос ТВ2

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В сентябре россиян вновь будут ждать на избирательных участках: в Томске будут выбирать городских депутатов, в других регионах — губернаторов и депутатов разных уровней. Правда, единый день голосования превратится в триединый — накануне президент подписал закон о трехдневном голосовании. Фиксировать нарушения в процессе многодневного волеизъявления наблюдателям будет сложнее. Опыт многодневного голосования впервые был опробован во время июльского одобрения поправок в Конституцию. Поправки эти, кстати, позволяют Владимиру Путину, ставшему президентом в 2000 году, возглавлять страну вплоть до 2036 года. Мы решили спросить томичей, должна ли власть меняться? Что власть должна народу и должен ли что-то народ власти? И какими видятся оптимальное устройство власти и идеальные правители горожанам? А сравнить, что отвечали на эти же вопросы томичи четверть века назад, можно в новом материале из серии «Лексикон 90-х».

Должна ли меняться власть?

Пенсионер А кто ее знает, она сама себя меняет.

Девушка Должна. Потому что стабильность не всегда хорошо...

Мужчина Я думаю, такая же пусть остается. – Почему? – А ничего не изменится от этого.

Девушка Я думаю, нет. – Почему? – В принципе, все хорошо. Нет жалоб.

Женщина Должна. – Почему? – Потому что Кляйн не нравится лично мне. И работа его не нравится.

Молодой человек Власть должна меняться и в стране, и в регионе, и избираться должна людьми, которые живут на этой территории. – Почему? – Сменяемость власти гарантирует нам ротацию мнений. Неважно, плохие или хорошие, мы будем получать опыт от выбора. От тех людей, которые будут приходить непосредственно к власти.

А что такое власть?

Мужчина Управление.

Мужчина в маске Власть – это политика.

Молодой человек Люди, наверное, которые берут на себя ответственность за жизнь других людей, наверное.

Девушка Власть — это высшие органы, которые помогают в первую очередь народу, делают жизнь для народа легче. А не осложняют ее.

Пенсионер Вы власть. Я власть. Все мы — власть. Только руки голые, пустые.

Мужчина Власть — да это сборище людей, которые хотят что-то для себя лично в большей степени, но не для общества. – А это правильно? – Это неправильно. — А как должно быть? – А мы не достигли того интеллектуального уровня, чтобы люди, которые хотели сделать что-то для других, они это делали бы.

У нас сейчас власть есть? Хорошая или плохая?

Мужчина Какая-то есть. Нормальная.

Девушка Дорожки делаются. Мусор убирается. Я так думаю, власть хорошо работает.

Женщина Власть есть, они тротуары делают — вот это все, но чтобы для людей... Вот депутаты хоть бы раз бы поинтересовались — как мы на округе живем? Какие у нас запросы, что нам надо.

Молодой человек Мне не нравится, потому что деньги воруются. Это все знают. И голосование подменивается. Это тоже все знают. И я ни одного не знаю человека, который не хотел бы сменить власть.

Молодой человек Точно ответить невозможно, но я против сегодняшней власти. Потому что у моей бабушки пенсия 10 тысяч и ей приходится выживать.

Молодой человек Хорошая власть должна помогать народу. Не зарубежью помогать, а своим. – А народ власти что-то должен? – Ничего не должен. Только налог — не более того.

Женщина Должно быть образование более-менее бесплатное, медицина бесплатная, ну и отдых более-менее доступный. – А народ что-то власти должен? – Работать.

Пенсионер По-моему, народ ничего не должен — народ сам себя обеспечивает. Хоть народу плохо от власти, хоть хорошо, он сам старается.

Можете привести пример идеальной организации власти? А идеального правителя назвать?