Должна ли власть меняться? Опрос ТВ2
В сентябре россиян вновь будут ждать на избирательных участках: в Томске будут выбирать городских депутатов, в других регионах — губернаторов и депутатов разных уровней. Правда, единый день голосования превратится в триединый — накануне президент подписал закон о трехдневном голосовании. Фиксировать нарушения в процессе многодневного волеизъявления наблюдателям будет сложнее. Опыт многодневного голосования впервые был опробован во время июльского одобрения поправок в Конституцию. Поправки эти, кстати, позволяют Владимиру Путину, ставшему президентом в 2000 году, возглавлять страну вплоть до 2036 года. Мы решили спросить томичей, должна ли власть меняться? Что власть должна народу и должен ли что-то народ власти? И какими видятся оптимальное устройство власти и идеальные правители горожанам? А сравнить, что отвечали на эти же вопросы томичи четверть века назад, можно в новом материале из серии «Лексикон 90-х».
Должна ли меняться власть?
Пенсионер
А кто ее знает, она сама себя меняет.
Девушка
Должна. Потому что стабильность не всегда хорошо...
Мужчина
Я думаю, такая же пусть остается. – Почему? – А ничего не изменится от этого.
Девушка
Я думаю, нет. – Почему? – В принципе, все хорошо. Нет жалоб.
Женщина
Должна. – Почему? – Потому что Кляйн не нравится лично мне. И работа его не нравится.
Молодой человек
Власть должна меняться и в стране, и в регионе, и избираться должна людьми, которые живут на этой территории. – Почему? – Сменяемость власти гарантирует нам ротацию мнений. Неважно, плохие или хорошие, мы будем получать опыт от выбора. От тех людей, которые будут приходить непосредственно к власти.
А что такое власть?
Мужчина
Управление.
Мужчина в маске
Власть – это политика.
Молодой человек
Люди, наверное, которые берут на себя ответственность за жизнь других людей, наверное.
Девушка
Власть — это высшие органы, которые помогают в первую очередь народу, делают жизнь для народа легче. А не осложняют ее.
Пенсионер
Вы власть. Я власть. Все мы — власть. Только руки голые, пустые.
Мужчина
Власть — да это сборище людей, которые хотят что-то для себя лично в большей степени, но не для общества. – А это правильно? – Это неправильно. — А как должно быть? – А мы не достигли того интеллектуального уровня, чтобы люди, которые хотели сделать что-то для других, они это делали бы.
У нас сейчас власть есть? Хорошая или плохая?
Мужчина
Какая-то есть. Нормальная.
Девушка
Дорожки делаются. Мусор убирается. Я так думаю, власть хорошо работает.
Женщина
Власть есть, они тротуары делают — вот это все, но чтобы для людей... Вот депутаты хоть бы раз бы поинтересовались — как мы на округе живем? Какие у нас запросы, что нам надо.
Молодой человек
Мне не нравится, потому что деньги воруются. Это все знают. И голосование подменивается. Это тоже все знают. И я ни одного не знаю человека, который не хотел бы сменить власть.
Молодой человек
Точно ответить невозможно, но я против сегодняшней власти. Потому что у моей бабушки пенсия 10 тысяч и ей приходится выживать.
Молодой человек
Хорошая власть должна помогать народу. Не зарубежью помогать, а своим. – А народ власти что-то должен? – Ничего не должен. Только налог — не более того.
Женщина
Должно быть образование более-менее бесплатное, медицина бесплатная, ну и отдых более-менее доступный. – А народ что-то власти должен? – Работать.
Пенсионер
По-моему, народ ничего не должен — народ сам себя обеспечивает. Хоть народу плохо от власти, хоть хорошо, он сам старается.
Можете привести пример идеальной организации власти? А идеального правителя назвать?
Мужчина
Идеального? Это если только к коммунизму вернуться. Тогда будет идеал. Но мы, наверное, не вернемся. Как-то сплоченнее народ был раньше.
Женщина
Ну, шведская модель, наверное. В принципе, там для народа много сделано.
Девушка
Какая у нас страна находится на первом месте по устройству жизни? Финляндия? Вот к этому нужно стремиться, к первому номеру.
Молодой человек
На Украине. Мне понравилось, как там президент говорит и делает — то, что надо. Что он сказал, то он и сделал.
Молодой человек
Вы спросили, какой для меня наиболее предпочтительный вариант управления страной? Мне кажется, вот такой — в виде королевы, которая лишена всех управленческих функций, но она имеет влияние на свой народ. То есть она такой символ. — То есть, по большому счету, вы за некую монархию? — Иметь символ этот здорово. Тот же Путин для некоторых символ. Но монархия — это веками. Монархия в Норвегии для меня достаточно привлекательный формат. Но в России это совсем другое.
Девушка
Демократия! Это же народ правит... А монархия — это один сказал, и все, народ подчиняется ему. – А у нас сейчас демократия? — Ну да. У нас есть президент, который принимает решения, советуясь с народом — для этого и есть выборы. – Есть ли у вас пример идеального правителя? – По мне, так нынешний наш президент.
Мужчина в маске
Идеальный правитель — Петр Первый. По истории как бы знаю, что меня более-менее устраивал. – Говорят же, жесткий был? — Зато все было честно. Бояре без бород ходили.
Пенсионер
У нас свой правитель когда-то в Томске отличный был. – Лигачева имеете в виду? – Конечно. Старался и думал о народе.
Мужчина
Сталин. Больше порядка было.
Мужчина
Может быть, Александр Второй. Ну, а из наших российских — никто. И советских – тоже.
Молодой человек
Ли Кван Ю. Посмотрите, Сингапур каким был и каким стал. – Это все от одного человека зависит? – Да, он же диктатор. – То есть диктатура не всегда плохо? – Конечно. А идеальное устройство власти – меритократия. Власть достойнейших. Только как их выявить. Главная сложность меритократии — тяжело выявить.
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