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05 августа,
2020
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Должна ли власть меняться? Опрос ТВ2

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В сентябре россиян вновь будут ждать на избирательных участках: в Томске будут выбирать городских депутатов, в других регионах — губернаторов и депутатов разных уровней. Правда, единый день голосования превратится в триединый — накануне президент подписал закон о трехдневном голосовании. Фиксировать нарушения в процессе многодневного волеизъявления наблюдателям будет сложнее. Опыт многодневного голосования впервые был опробован во время июльского одобрения поправок в Конституцию. Поправки эти, кстати, позволяют Владимиру Путину, ставшему президентом в 2000 году, возглавлять страну вплоть до 2036 года. Мы решили спросить томичей, должна ли власть меняться? Что власть должна народу и должен ли что-то народ власти? И какими видятся оптимальное устройство власти и идеальные правители горожанам? А сравнить, что отвечали на эти же вопросы томичи четверть века назад, можно в новом материале из серии «Лексикон 90-х».

Должна ли меняться власть?

Пенсионер 

А кто ее знает, она сама себя меняет.


Девушка 

Должна. Потому что стабильность не всегда хорошо...


Мужчина 

Я думаю, такая же пусть остается. – Почему? – А ничего не изменится от этого.


Девушка 

Я думаю, нет. – Почему? – В принципе, все хорошо. Нет жалоб.


Женщина 

Должна. – Почему? – Потому что Кляйн не нравится лично мне. И работа его не нравится.


Молодой человек 

Власть должна меняться и в стране, и в регионе, и избираться должна людьми, которые живут на этой территории. – Почему? – Сменяемость власти гарантирует нам ротацию мнений. Неважно, плохие или хорошие, мы будем получать опыт от выбора. От тех людей, которые будут приходить непосредственно к власти. 

А что такое власть?

Мужчина 

Управление.


Мужчина в маске

Власть – это политика.


Молодой человек

Люди, наверное, которые берут на себя ответственность за жизнь других людей, наверное.


Девушка 

Власть — это высшие органы, которые помогают в первую очередь народу, делают жизнь для народа легче. А не осложняют ее.


Пенсионер

Вы власть. Я власть. Все мы — власть. Только руки голые, пустые.


Мужчина 

Власть — да это сборище людей, которые хотят что-то для себя лично в большей степени, но не для общества. – А это правильно? – Это неправильно. — А как должно быть? – А мы не достигли того интеллектуального уровня, чтобы люди, которые хотели сделать что-то для других, они это делали бы. 

У нас сейчас власть есть? Хорошая или плохая?

Мужчина 

Какая-то есть. Нормальная.


Девушка 

Дорожки делаются. Мусор убирается. Я так думаю, власть хорошо работает.


Женщина

Власть есть, они тротуары делают — вот это все, но чтобы для людей... Вот депутаты хоть бы раз бы поинтересовались — как мы на округе живем? Какие у нас запросы, что нам надо.


Молодой человек

Мне не нравится, потому что деньги воруются. Это все знают. И голосование подменивается. Это тоже все знают. И я ни одного не знаю человека, который не хотел бы сменить власть.


Молодой человек

Точно ответить невозможно, но я против сегодняшней власти. Потому что у моей бабушки пенсия 10 тысяч и ей приходится выживать.


Молодой человек

Хорошая власть должна помогать народу. Не зарубежью помогать, а своим.  – А народ власти что-то должен? – Ничего не должен. Только налог — не более того.


Женщина 

Должно быть образование более-менее бесплатное, медицина бесплатная, ну и отдых более-менее доступный. – А народ что-то власти должен? – Работать.


Пенсионер

По-моему, народ ничего не должен — народ сам себя обеспечивает. Хоть народу плохо от власти, хоть хорошо, он сам старается.

Можете привести пример идеальной организации власти? А идеального правителя назвать?

Мужчина 

Идеального? Это если только к коммунизму вернуться. Тогда будет идеал. Но мы, наверное, не вернемся. Как-то сплоченнее народ был раньше.


Женщина

Ну, шведская модель, наверное. В принципе, там для народа много сделано.


Девушка 

Какая у нас страна находится на первом месте по устройству жизни? Финляндия? Вот к этому нужно стремиться, к первому номеру.


Молодой человек

На Украине. Мне понравилось, как там президент говорит и делает — то, что надо. Что он сказал, то он и сделал.


Молодой человек

Вы спросили, какой для меня наиболее предпочтительный вариант управления страной? Мне кажется, вот такой — в виде королевы, которая лишена всех управленческих функций, но она имеет влияние на свой народ. То есть она такой символ. — То есть, по большому счету, вы за некую монархию? — Иметь символ этот здорово. Тот же Путин для некоторых символ. Но монархия — это веками. Монархия в Норвегии для меня достаточно привлекательный формат. Но в России это совсем другое.


Девушка 

Демократия! Это же народ правит... А монархия — это один сказал, и все, народ подчиняется ему. – А у нас сейчас демократия? — Ну да. У нас есть президент, который принимает решения, советуясь с народом — для этого и есть выборы. – Есть ли у вас пример идеального правителя? – По мне, так нынешний наш президент.


Мужчина в маске

Идеальный правитель — Петр Первый. По истории как бы знаю, что меня более-менее устраивал. – Говорят же, жесткий был? — Зато все было честно. Бояре без бород ходили.


Пенсионер

У нас свой правитель когда-то в Томске отличный был. – Лигачева имеете в виду? – Конечно. Старался и думал о народе.


Мужчина 

Сталин. Больше порядка было.


Мужчина

Может быть, Александр Второй. Ну, а из наших российских — никто. И советских – тоже.


Молодой человек

Ли Кван Ю. Посмотрите, Сингапур каким был и каким стал. – Это все от одного человека зависит? – Да, он же диктатор. – То есть диктатура не всегда плохо? – Конечно. А идеальное устройство власти – меритократия. Власть достойнейших. Только как их выявить. Главная сложность меритократии — тяжело выявить. 

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