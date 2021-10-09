Для мужчин и про мужчин: онлайн-трансляция фестиваля Moscow MaleFest-2021

Добро пожаловать на Moscow MaleFest. Второй «Мужской Фестиваль» стартует 9 октября в 11.00 по Москве. Присоединиться к онлайн-трансляции можно здесь (возрастное ограничение 18+):

В течение дня эксперты, психологи, общественные деятели и перформеры будут говорить о мужчинах и маскулинности в современном мире. Обсудят, в частности, меняющийся образ мужественности, стереотипы, сексизм, а также мужское здоровье — физическое и психическое, ненасильственное общение, развитие эмпатии и эмоционального интеллекта.

А именно — постараются ответить на вопросы: выгодно ли гендерное равенство мужчинам? Как жить в новом мире тем, кому нравится «старая мужественность»? Как связан миф о «настоящем мужчине» и мужское воспитание с уровнем агрессии и насилия в обществе? Чем вызваны алкоголизм и депрессия у мужчин? Как стереотипы влияют на психику мальчиков с детства и что можно с этим сделать? Что происходит с мужской модой? Как живут современные отцы, как мужчины относятся к браку? Как показывают мужское тело в современном искусстве и медиа и почему это проблема? Как связаны порнография и мужская сексуальность?

Расписание сессий (время московское):

11.00-11.45 — Практика «Хака — танец силы» от эмбодимент-фасилитатора Андрея Казакова. Исследование своей силы и здоровой агрессии с чувством опоры, состояния собранности и решительности, активности и смелости в достижении значимых целей через исполнение новозеландского танца ХАКА. 12.00-12.30 — Стендап «О том, как быть совершенным отцом, надежным мужем и успевать на маникюр» от актера Амбарцума Симонянса 12.30-13.30 — Дискуссия «Мужчины и гендерное равенство». Спикеры: Влад Кривощеков, социальный психолог, докторант Бернского университета. Йенс Ван Трихт, гендерный эксперт, основатель просветительского проекта для мужчин Emancipator. Анатолий Капустин, автор книги "Что такое и зачем нужна новая маскулинность". Модератор: Евгений Казачков, драматург, сценарист. Что такое "гендерное равенство"? Выгодно ли оно мужчинам? Несет ли феминизм опасность для мужчин? Чем маскулинность отличается от мужественности? Как жить в новом мире меняющихся гендерных ролей тем, кому нравится старый? 13.30-14.00 — Диалог «Мужчины и будущее». Спикеры: Габи Дитце, культуролог и гендерная исследовательница. Григорий Туманов, журналист, сооснователь микромедиа "Мужчина, Вы куда?". Каковы гендерные тренды современности и куда катится мир? Что придет на смену феминизму? Как изменятся пол и гендер в будущем? Исчезнет ли гендерное различие? Что станет с мужчинами?

14.00-14.30 — Монолог «Гендерные роли: как перестать играть и начать жить». Спикер: Флориан Фишер, тренер и консультант по вопросам социальной справедливости и гендера 14.30-15.30 — Дискуссия «Что происходит в мужской моде сегодня». Спикеры: Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна, журналист и эксперт в области моды. Леонид Алексеев, дизайнер, основатель бренда House of Leo, куратор Школы дизайна ВШЭ. Тим Ильясов, исследователь моды, журналист, телеведущий, преподаватель. Модератор Григорий Туманов, журналист, сооснователь микромедиа "Мужчина, Вы куда?". Как и куда движется мужская мода? Юбки и макияж – новый тренд или эпатаж? Как выглядит современный консерватизм? Как современные мужчины делают выбор – что надеть? Для кого работают дизайнеры мужской моды сегодня? Как представления о мужчинах формируются в моде/модой? 15.30-16.00 — Диалог «Мужчины и порнография». Спикеры: Марина Травкова, практикующий психолог, системный семейный психотерапевт, специалист по работе с темами гендера и сексуальности. Виталий Титов, ведущий подкаста «Фан-Зона», креативный продюсер агентства Rise'n'Shine. Порнография как доступный учебник секса для мужчин – насколько он здоров и адекватен? Порно вызывает зависимость? Есть ли в порно сексизм? Основные потребители порно – мужчины? Почему?

16.00-17.00 — Дискуссия «Мужчины, алкоголь и депрессия». Спикеры: Виктор Богомолов, клинический психолог, специалист по работе с депрессией. Александр Степаненко, психолог онлайн-сервиса YouTalk, специалист по преодолению зависимого поведения. Евгений Казачков, драматург, сценарист. Модератор: Антон Данилов, журналист Wonderzine Как мужская социализация влияет на психическое благополучие мужчин? Отличается ли мужская депрессия от женской? Как обнаружить и предотвратить депрессию у мужчины? Как связаны депрессия и алкоголь? Когда алкоголь – это инициация в мужчину? Мужские ритуалы и традиции в России, связанные с алкоголем. Когда алкоголизм – компенсаторный механизм для "недомужчин"? 17.00-17.45 — Лекция «Мужчины, насилие и маскулинность». Рональд Левант, психолог, автор книги "Трудная правда о насилии и маскулинности" Как связан миф о "настоящем мужчине" и мужское воспитание с уровнем агрессии и насилия в обществе? Как стереотипы влияют на психику мальчиков с детства и что можно с этим сделать? 17.45-18.15 — Диалог «Как строить отношения с близкими на принципах ненасилия». Спикеры: Станислав Хоцкий, психолог, специалист по коррекции деструктивно- агрессивного и насильственного поведения. Виталий Титов, ведущий подкаста «Фан-Зона», креативный продюсер агентства Rise'n'Shine. Если физическое насилие очевидно, то различить эмоциональное насилие – в себе и окружающих – задача не из легких. Можно ли сделать ненасилие образом жизни?

18.15-18.30 — Документальный монолог. Юрий Шехватов, режиссёр, продюсер, арт-директор фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Азиз Бейшеналиев, актёр театра и кино. Как жить в мужском мире, не изменяя доброму сердцу, данному от рождения? Можно ли бережно относиться к женщине и помогать ей в быту, когда патриархат требует «не позориться»? Актёр Азиз Бейшеналиев прочтёт откровенный монолог дагестанского мужчины, опубликованный на портале Daptar. 18.30-19.00 — Монолог «Как живут современные отцы». Гэри Баркер, доктор философии, специалист по маскулинностям, основатель Promundo, MenCare and MenEngage. Рассказ про итоги глобального исследования отцовства, осуществленного Promundo в 2021 году. 19.00-19.30 — Диалог «Что волнует мужчин в браке». Галина Лайшева, кандидат психологических наук, научный консультант онлайн-сервиса YouTalk, клинический психолог, семейный психотерапевт. Григорий Туманов, журналист, сооснователь микромедиа "Мужчина, Вы куда?". С какими типичными психологическими проблемами в браке сталкиваются мужчины? С какими запросами в связи с семейной жизнью чаще всего обращаются к психологу? 19.30-20.00 — Монолог «Проблема мужского тела, или что случилось, когда я показал себя в инстаграме». Дима Жаров, фотограф, художник, автор проекта о переосмыслении репрезентации мужского тела. Как и почему показывают мужское тело в медиа и искусстве? А какое оно на самом деле?