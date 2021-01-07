Чудо-остров, пальмы, снег. Журналисты ТВ2 устроили необычную фотосессию под Томском
Новая достопримечательность появилась накануне в окрестностях Томска. Чудо-остров с пальмами, идеально подходящий для пляжных фотосессий в зимнее время. Журналисты ТВ2 Юлия Корнева и Александр Сакалов вместе с группой поддержки решили сделать большое новогоднее чудо — и вытоптали на снегу несбыточную мечту всех, кто из-за коронавирусных ограничений уже почти год может позволить себе любоваться только на сибирские елки.
«Сначала мы решили вытоптать 2021 год, — говорит Юлия Корнева. — Вытоптали. Распределили роли — кто что делает на этих цифрах. В результате получились какие-то таракашки:) Но оставалось ещё половина нетоптанного пруда. Думали, что еще изобразить, ну и решили классику — остров в океане!»
Кстати, если вас занимает вопрос — как оказались эти отчаянные люди на «острове», к которому не ведут никакие следы, то Юлия Корнева готова дать честный ответ: «Благодаря фотошопу». Но закрасили только следы. Все остальное сделано собственными ногами!
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