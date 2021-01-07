Чудо-остров, пальмы, снег. Журналисты ТВ2 устроили необычную фотосессию под Томском

Новая достопримечательность появилась накануне в окрестностях Томска. Чудо-остров с пальмами, идеально подходящий для пляжных фотосессий в зимнее время. Журналисты ТВ2 Юлия Корнева и Александр Сакалов вместе с группой поддержки решили сделать большое новогоднее чудо — и вытоптали на снегу несбыточную мечту всех, кто из-за коронавирусных ограничений уже почти год может позволить себе любоваться только на сибирские елки.