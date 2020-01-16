Что думают томичи об отставке Правительства? Опрос ТВ2

Правительство России в полном составе ушло в отставку. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета с президентом Владимиром Путиным после его послания Федеральному Собранию. Также стало известно о желании президента переписать Конституцию страны. Мы решили узнать, что думают об этих изменениях томичи.

— Нашему правительству нужно было в отставку уйти?





— По-моему, да.





— Они ж половина потом вернутся все равно!



— В какую сторону может Конституция в России поменяться?





— Я думаю, время идет, люди меняются. Нужно менять и Конституцию, и законы.





— Не смотрю никогда его, ничто не сбывается! Вот пусть я ему пошлю свою пенсию в 10 тысяч, и пускай он проживет на нее.





— Это рокировка, конечно. Поменяются местами, и все. Маленько надо пошевелить их там. Поменять маленечко, чтобы они зашевелились.





— Я от политики вообще далек, не знаю, что у них там происходит. У них там, наверное, игра идет между своими людьми. О нас они точно не думают.





— Если в лучшую сторону. Чтоб всем пенсионерам повысили пенсию, нам — зарплату. А себе поурезали. Ну, правительству.

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