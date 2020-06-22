Что думают томичи о голосовании по поправкам в Конституцию. Опрос

Мультимедиа

1 июля 2020 года россиян приглашают проголосовать за «одобрение» поправок в Конституцию РФ. Приглашают настойчиво — улицы городов, в том числе и Томска, завешаны десятками баннеров с несколькими тезисами из большого пакета поправок (в первом чтении их приняли 170): про «память предков», «семейные ценности», «ответственное отношение к животным». Как относятся томичи к идее общероссийского голосования в период пандемии коронавируса и что знают о вносимых изменениях в Конституцию, мы решили узнать при помощи уличного опроса.

Женщина: — Идем по улице Елизаровых, через каждые 100 метров плакаты о том, что 1 июля голосование по поправкам в Конституцию... — Я против. — Почему? — Потому что я не верю, что это все действительно на благо народа.

Девушки: — Нас это не интересует. — Конституция или поправки? — Все!

Молодой человек: — Я вообще работаю на этих выборах. — А не боитесь заразы? Пандемия все-таки... — А что делать? Предоставят средства защиты.

Мужчина пенсионного возраста: — Пойдете голосовать? — Пойду. Я в том возрасте, чтобы ходить. — А вот сейчас разгар пандемии, коронавируса... — Да по барабану! Я в автобусе же езжу, и ничего. — То есть вы не верите в опасность? — Не-а.

Дедушка: — А чего бояться, уже отжил свое... — То есть предохраняться ничем не будете? — А чем? Хотя почему, буду... (щелкает пальцами по шее) Это надо.

Женщина: — Не пойду. Я не верю в эти поправки... И в нашу Конституцию. — А вообще, нужно ее менять? — Я считаю, что нет. — А для чего все это делается? — Чтобы продлять срок президента.

Молодой человек: — Пойдете голосовать? — Нет. — Почему? — Я думаю, что это не имеет смысла. Потому что уже показывают, что в продаже есть экземпляры с принятыми поправками к Конституции. Ну, и во-вторых, я не юрист, но насколько мне известно, сама эта процедура по голосованию — одобрению-неодобрению поправок в Конституцию — должна проводиться, согласно действующему законодательству, индивидуально по каждой из поправок. А нам предлагают голосовать за такой огромный объем изменений, которые могут быть как интересны, так и не интересны гражданам. Поэтому я думаю, что все это ерунда. Более того, это опасно в рамках действующей ситуации с пандемией.

Две женщины: — Что знаете о поправках? — Мы бы хотели прочитать их в рукописном варианте. А не то, что говорят в телевизоре. — А что говорят в телевизоре? — Там мало говорят. Ну что индексация пенсий — это нам нравится. Что правительство должно иметь одно гражданство — тоже нравится. Территориальная целостность нравится. Хотелось бы побольше еще. — Не читали целиком? — Нет.

Мужчина пенсионного возраста (не боится пандемии): — А что вы знаете о поправках, которые в Конституцию внесли? — Ничего не знаю. — Но голосовать пойдете? — Пойду. — А как вы будете голосовать, не зная, за что? — А вот так и буду.

Мать с ребенком: — Что знаете про эти поправки? — Ничего не знаю. — Не читали пока еще? — Нет. — Как считаете, старую Конституцию действительно надо так срочно менять? — Нет, меня все устраивало. — А зачем тогда новые поправки нужны? — Не знаю, им виднее.

Две девушки: — Все вот эти вещи, которые наше правительство сделало для того, чтобы мы туда и пошли, и не пошли — этот очень своеобразный ролик про усыновление детей, все эти агитплакаты по городу, которые по факту к поправкам вообще не имеют отношения... — Ну а какая там самая существенная поправка, ради которой все затевается? — Я полагаю, обнуление президентских сроков. — Как относитесь к этому? — Безразлично. Если это не сделают так, это сделают иначе. Они либо обнулят президентские сроки через Конституцию, либо объявят Россию тоталитарным государством. Все равно никто ничего не будет делать. — А вы что думаете? (вопрос ко второй девушке) — Меня единственное про институт брака и семьи волнует поправка. — А что именно? — Что брак — это союз между мужчиной и женщиной. Что семья только в таком виде. — Это неправильно? — Ну, в XXI веке это немножечко устаревшее.

Мужчина: — Считаю, что поправки не нужны. Проголосую против.

Молодой человек (опасается пандемии): — А зачем, как вы думаете, сейчас такая спешка — принять оптом все эти поправки? — Ну вот что касается той части, которая обнуляет сроки действующего президента. Я не помню, какой там депутат-космонавт это предложил. Я думаю, дело все-таки в этом, это очевидно большинству граждан России.

Молодой человек (из УИК): — Многие говорят, что поправки сделаны для того, чтобы оставить Путина на еще два срока?

— Тут еще можно посмотреть эту тему, что пусть он побудет еще два, зато потом никто не будет больше двух. — То есть вы готовы до 2036 года потерпеть, чтобы потом совершенно точно никто больше двух? — Ну да, придется так сделать.

Дедушка (будет предохраняться от коронавируса народными средствами): — А что знаете о поправках, которые в Конституцию вносят? — Я — за. Значит, так положено. — А чем старая Конституция была плохая? — Я еще не определил. Ну определю потом — старая, новая... Мне-то что? Главное, чтобы молодым было хорошо и весело.

Женщина: — Я считаю, что надо оставить почти все, как есть. Конституция писалась умными людьми.

Женщина с внуком: — Пойдете голосовать? — Нет. — Почему? — Бардак потому что.

Материал о том, какие еще поправки — кроме тех, о которых можно узнать с уличных баннеров — вносятся в Конституцию и что они означают, читайте на нашем сайте в ближайшее время.

А нам интересно — какие поправки в Конституцию вы бы одобрили, если бы голосовать за них можно было по отдельности? Конечно, предлагать вам более сотни пунктов мы не будем, ограничимся теми, которые чаще всего обсуждаются.