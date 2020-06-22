Что думают томичи о голосовании по поправкам в Конституцию. Опрос
1 июля 2020 года россиян приглашают проголосовать за «одобрение» поправок в Конституцию РФ. Приглашают настойчиво — улицы городов, в том числе и Томска, завешаны десятками баннеров с несколькими тезисами из большого пакета поправок (в первом чтении их приняли 170): про «память предков», «семейные ценности», «ответственное отношение к животным». Как относятся томичи к идее общероссийского голосования в период пандемии коронавируса и что знают о вносимых изменениях в Конституцию, мы решили узнать при помощи уличного опроса.
Женщина:
— Идем по улице Елизаровых, через каждые 100 метров плакаты о том, что 1 июля голосование по поправкам в Конституцию...
— Я против.
— Почему?
— Потому что я не верю, что это все действительно на благо народа.
Девушки:
— Нас это не интересует.
— Конституция или поправки?
— Все!
Молодой человек:
— Я вообще работаю на этих выборах.
— А не боитесь заразы? Пандемия все-таки...
— А что делать? Предоставят средства защиты.
Мужчина пенсионного возраста:
— Пойдете голосовать?
— Пойду. Я в том возрасте, чтобы ходить.
— А вот сейчас разгар пандемии, коронавируса...
— Да по барабану! Я в автобусе же езжу, и ничего.
— То есть вы не верите в опасность?
— Не-а.
Дедушка:
— А чего бояться, уже отжил свое...
— То есть предохраняться ничем не будете?
— А чем? Хотя почему, буду... (щелкает пальцами по шее) Это надо.
Женщина:
— Не пойду. Я не верю в эти поправки... И в нашу Конституцию.
— А вообще, нужно ее менять?
— Я считаю, что нет.
— А для чего все это делается?
— Чтобы продлять срок президента.
Молодой человек:
— Пойдете голосовать?
— Нет.
— Почему?
— Я думаю, что это не имеет смысла. Потому что уже показывают, что в продаже есть экземпляры с принятыми поправками к Конституции. Ну, и во-вторых, я не юрист, но насколько мне известно, сама эта процедура по голосованию — одобрению-неодобрению поправок в Конституцию — должна проводиться, согласно действующему законодательству, индивидуально по каждой из поправок. А нам предлагают голосовать за такой огромный объем изменений, которые могут быть как интересны, так и не интересны гражданам. Поэтому я думаю, что все это ерунда. Более того, это опасно в рамках действующей ситуации с пандемией.
Две женщины:
— Что знаете о поправках?
— Мы бы хотели прочитать их в рукописном варианте. А не то, что говорят в телевизоре.
— А что говорят в телевизоре?
— Там мало говорят. Ну что индексация пенсий — это нам нравится. Что правительство должно иметь одно гражданство — тоже нравится. Территориальная целостность нравится. Хотелось бы побольше еще.
— Не читали целиком?
— Нет.
Мужчина пенсионного возраста (не боится пандемии):
— А что вы знаете о поправках, которые в Конституцию внесли?
— Ничего не знаю.
— Но голосовать пойдете?
— Пойду.
— А как вы будете голосовать, не зная, за что?
— А вот так и буду.
Мать с ребенком:
— Что знаете про эти поправки?
— Ничего не знаю.
— Не читали пока еще?
— Нет.
— Как считаете, старую Конституцию действительно надо так срочно менять?
— Нет, меня все устраивало.
— А зачем тогда новые поправки нужны?
— Не знаю, им виднее.
Две девушки:
— Все вот эти вещи, которые наше правительство сделало для того, чтобы мы туда и пошли, и не пошли — этот очень своеобразный ролик про усыновление детей, все эти агитплакаты по городу, которые по факту к поправкам вообще не имеют отношения...
— Ну а какая там самая существенная поправка, ради которой все затевается?
— Я полагаю, обнуление президентских сроков.
— Как относитесь к этому?
— Безразлично. Если это не сделают так, это сделают иначе. Они либо обнулят президентские сроки через Конституцию, либо объявят Россию тоталитарным государством. Все равно никто ничего не будет делать.
— А вы что думаете? (вопрос ко второй девушке)
— Меня единственное про институт брака и семьи волнует поправка.
— А что именно?
— Что брак — это союз между мужчиной и женщиной. Что семья только в таком виде.
— Это неправильно?
— Ну, в XXI веке это немножечко устаревшее.
Мужчина:
— Считаю, что поправки не нужны. Проголосую против.
Молодой человек (опасается пандемии):
— А зачем, как вы думаете, сейчас такая спешка — принять оптом все эти поправки?
— Ну вот что касается той части, которая обнуляет сроки действующего президента. Я не помню, какой там депутат-космонавт это предложил. Я думаю, дело все-таки в этом, это очевидно большинству граждан России.
Молодой человек (из УИК):
— Многие говорят, что поправки сделаны для того, чтобы оставить Путина на еще два срока?
— Тут еще можно посмотреть эту тему, что пусть он побудет еще два, зато потом никто не будет больше двух.
— То есть вы готовы до 2036 года потерпеть, чтобы потом совершенно точно никто больше двух?
— Ну да, придется так сделать.
Дедушка (будет предохраняться от коронавируса народными средствами):
— А что знаете о поправках, которые в Конституцию вносят?
— Я — за. Значит, так положено.
— А чем старая Конституция была плохая?
— Я еще не определил. Ну определю потом — старая, новая... Мне-то что? Главное, чтобы молодым было хорошо и весело.
Женщина:
— Я считаю, что надо оставить почти все, как есть. Конституция писалась умными людьми.
Женщина с внуком:
— Пойдете голосовать?
— Нет.
— Почему?
— Бардак потому что.
Материал о том, какие еще поправки — кроме тех, о которых можно узнать с уличных баннеров — вносятся в Конституцию и что они означают, читайте на нашем сайте в ближайшее время.
А нам интересно — какие поправки в Конституцию вы бы одобрили, если бы голосовать за них можно было по отдельности? Конечно, предлагать вам более сотни пунктов мы не будем, ограничимся теми, которые чаще всего обсуждаются.
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