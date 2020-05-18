Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска

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Огромную свалку мусора нашел журналист ТВ2 Александр Сакалов вблизи остановки «Дачный массив».

Мусор лежит на обочине проезжей части. Напротив дачных домиков и коттеджей.

А это свалка на улице Залоговой. Свалка появилась больше пяти лет назад.

Жители неоднократно просили помощи у администрации в вывозе мусора. В прошлом году они самостоятельно убрали примерно четвертую часть свалки. Мэрия Томска предоставила жителям одну машину и вывезла то, что было убрано на субботнике.