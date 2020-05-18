Добрые новости
18 мая,
2020
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Мультимедиа

Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

Огромную свалку мусора нашел журналист ТВ2 Александр Сакалов вблизи остановки «Дачный массив». 

Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска

Мусор лежит на обочине проезжей части. Напротив дачных домиков и коттеджей.

Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска
Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска
Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска
Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска
Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска
Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска

А это свалка на улице Залоговой. Свалка появилась больше пяти лет назад. 

Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска

Жители неоднократно просили помощи у администрации в вывозе мусора. В прошлом году они самостоятельно убрали примерно четвертую часть свалки. Мэрия Томска предоставила жителям одну машину и вывезла то, что было убрано на субботнике. 

Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска
Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска
Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска
Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска
Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска
Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска

За 2019 год ликвидировали девять несанкционированных свалок на окраине Томска. Основной причиной свалок мэрия называет разгрузку строительного мусора. Чаще всего уборку свалок власти организуют с привлечением социальных партнеров, которые на безвозмездной основе предоставляют специализированную технику и помогают вывозить залежи строительного и бытового мусора с лесных массивов, берегов водоемов и улиц частного сектора.

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