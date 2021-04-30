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Чем томичи займутся в майские выходные? Опрос ТВ2
22 минуты назад
Владимир Путин подписал указ о длинных майских выходных с 1 по 10 мая с сохранением зарплаты. Журналисты ТВ2 вышли на улицы Томска и спросили горожан, чем они планируют заняться в эти дни и будут ли отдыхать.
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