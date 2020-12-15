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15 декабря,
2020
25
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Мультимедиа

Боевая снежинка и Бык-победоносец. Конкурс ТВ2 и ТДСК «Нарядим елку вместе» продолжается

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На редакционную ель ТВ2 за неделю заселились два десятка новогодних персонажей. Причем, часть — весьма необычных. Так, семья Петлиных сконструировала из валенка самолет, в котором на елку залетел Бык-Дед Мороз. Брат этого валенка в прошлом году также восседал на ТВ2-шной елке — в виде Деда Мороза-Вороны.

Бык "Я лечу к вам!", Семья Петлиных (папа, мама, Настя)
Бык "Я лечу к вам!", Семья Петлиных (папа, мама, Настя)

Символ наступающего года вдохновил на создание игрушек сразу нескольких авторов. Надежда Маскалюк, например, решила сделать Быка-победоносца — в маске, с надписью «Мы победим», с поверженным коронавирусом в одной руке и крыской — в другой. А постоянный участник конкурсов ТВ2 Миша Луговской смастерил из гильз Боевую снежинку. В общем, какой год, такие и игрушки. Хотите принять участие в конкурсе? Правила тут или сразу после фотоподборки.

Новогодние бычки, Светлана Дерябина
Новогодние бычки, Светлана Дерябина
Бычок "Мы победим!", Надежда Маскалюк
Бычок "Мы победим!", Надежда Маскалюк
Боевая снежинка, Миша Луговской, 11 лет
Боевая снежинка, Миша Луговской, 11 лет
"Бычок-колпачок", Софья Петлина, 11 лет
"Бычок-колпачок", Софья Петлина, 11 лет
Белочка, Мария Митрофанова
Белочка, Мария Митрофанова
Бычки. Новогодняя идиллия, Дарина Булкина, 10 лет
Бычки. Новогодняя идиллия, Дарина Булкина, 10 лет
Снегурочка, Александр Петлин, 3 года
Снегурочка, Александр Петлин, 3 года
Пасхальное яйцо, Валентина Вореводина
Пасхальное яйцо, Валентина Вореводина
Елочка, Юлия Аникеева, 2,6 года
Елочка, Юлия Аникеева, 2,6 года
Рождественский венок, Валерия Зимина
Рождественский венок, Валерия Зимина
Елочка, Елизавета Матросова, 7 лет
Елочка, Елизавета Матросова, 7 лет
Дед Мороз, Лиза Луговская, 14 лет
Дед Мороз, Лиза Луговская, 14 лет
Новогодняя игрушка, Кирилл Крапачев, 8 лет
Новогодняя игрушка, Кирилл Крапачев, 8 лет
Новогодний шарик, Артем Скороходов, 7 лет
Новогодний шарик, Артем Скороходов, 7 лет
Снеговик, Ваня Луговской, 11 лет
Снеговик, Ваня Луговской, 11 лет
Новогодний шарик, Ольга Скороходова, 9 лет
Новогодний шарик, Ольга Скороходова, 9 лет
Лисичка, Евгения Луговская
Лисичка, Евгения Луговская
Елочка, Вика Борзунова с мамой Евгенией
Елочка, Вика Борзунова с мамой Евгенией
Бычок, Гоша Кандрашин, 8 лет
Бычок, Гоша Кандрашин, 8 лет
Снеговик, Ваня Кандрашин 3 года
Снеговик, Ваня Кандрашин 3 года
Свинокрыс, Татьяна Головко
Свинокрыс, Татьяна Головко
Шарик, Вика Бабаева, 6 лет
Шарик, Вика Бабаева, 6 лет

Свободного места на ТВ2шной елке пока предостаточно, поэтому если у вас умелые руки и богатая фантазия, добро пожаловать на самый креативный конкурс года локального масштаба. Генеральным партнером состязания рукодельников и рукодельниц в этом году стала компания ТДСК.

Боевая снежинка и Бык-победоносец. Конкурс ТВ2 и ТДСК «Нарядим елку вместе» продолжается

Напоминаем, что к участию в конкурсе приглашаются все, кто дружит с нитками, иголками, спицами, стеклярусом и прочими подручными материалами и инструментами. Ограничений в творческом самовыражении нет. Кроме одного — высота самодельной игрушки не должна быть больше 15 см.


Условия конкурса:


– Конкурс проходит с 5 декабря по 28 декабря 2020 года на сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа».


– Игрушки (с указанием ФИО автора и контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2 в рабочие дни с 10 до 18, телефоны для справок — (3822) 541-901, 902-494.


– Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт.


– Внимание! От одного участника принимается только одна игрушка!


Победители (три призовых места) будут определяться путем интернет-голосования, которое откроется в пятницу, 18 декабря. Судьбу гран-при решит выбор редакции.


Итоги будут подведены в полдень 28 декабря 2020 года. Победителей ждут дипломы от Агентства новостей ТВ2, призы от спонсоров и сертификаты на пиццу от ресторана «Сибирская трапеза». В качестве гран-при — электронный планшет от генерального партнера конкурса ТДСК.


Все участники конкурса получат дипломы от редакции ТВ2. Также будут спецпризы от редакции и партнеров.


Награждение победителей состоится 29 декабря 2020 года в редакции Агентства новостей ТВ2. Время и порядок проведения церемонии награждения будут объявлены дополнительно.

Боевая снежинка и Бык-победоносец. Конкурс ТВ2 и ТДСК «Нарядим елку вместе» продолжается
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