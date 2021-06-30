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Главная Мультимедиа Блогер при помощи нейросети «оживил» рисунки томского художника Евгения Швенка
Мультимедиа

Блогер при помощи нейросети «оживил» рисунки томского художника Евгения Швенка

ТВ2
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21 час назад

Блогер из России Денис Ширяев оживил персонажей советских мультфильмов с помощью нейросети. Героям культовых мультфильмов, например, Карлсону, Маугли и старухе Шапокляк блогер придал черты живых людей. Сделал он это при помощи фотошопа и нейронных сетей сайта neueral.love. Рисунки Денис Ширяев взял у томского художника Евгения Швенка.

 

«Есть такой художник из Томска, Евгений Швенк, он перерисовывает советских персонажей, будь это реальные люди, с реалистичными лицами – я в выходные наткнулся на его инсту и, применив нейронок и фотошоп, попробовал «оживить» его портреты. Карлсон, как мне кажется, получился лучше всего», — написал блогер в своем телеграм-канале.

 

 

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