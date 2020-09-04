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04 сентября,
2020
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Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 минуты назад

Сквер на Елизаровых, 2 благоустроили в прошлом году. Работы проводились в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь появился новый детский игровой комплекс, соорудили сцену, обновили озеленение и освещение. 


Проект обещал, что территория будет выглядеть так:

Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя
Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя
Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя
Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя
Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя

За его разработку отвечал Центр развития городской среды Томской области. Работы выполнял ФСИН. Согласно смете, затраты на благоустройство составили 5,9 млн рублей. 

Однако спустя год часть досок на скамейках отсутствует. 

Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя
Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя
Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя
Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя

Одна из конструкций на сцене также сломана. 

Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя
Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя
Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя
Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя

Жители микрорайона говорят, что площадка в плохом состоянии, поэтому они бояться гулять здесь с детьми.


«Доска вышаркалась, на трибуне не хватает досок, сцена кривая. Говорят, что эта площадка заняла первое место среди муниципальных площадок», — рассказала ТВ2 Юлия.

Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя

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