Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя
Сквер на Елизаровых, 2 благоустроили в прошлом году. Работы проводились в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь появился новый детский игровой комплекс, соорудили сцену, обновили озеленение и освещение.
Проект обещал, что территория будет выглядеть так:
За его разработку отвечал Центр развития городской среды Томской области. Работы выполнял ФСИН. Согласно смете, затраты на благоустройство составили 5,9 млн рублей.
Однако спустя год часть досок на скамейках отсутствует.
Одна из конструкций на сцене также сломана.
Жители микрорайона говорят, что площадка в плохом состоянии, поэтому они бояться гулять здесь с детьми.
«Доска вышаркалась, на трибуне не хватает досок, сцена кривая. Говорят, что эта площадка заняла первое место среди муниципальных площадок», — рассказала ТВ2 Юлия.
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