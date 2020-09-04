Благоустройство сквера «У самолета». Год спустя

Сквер на Елизаровых, 2 благоустроили в прошлом году. Работы проводились в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь появился новый детский игровой комплекс, соорудили сцену, обновили озеленение и освещение.





Проект обещал, что территория будет выглядеть так: