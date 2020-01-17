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17 января,
2020
14
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Мультимедиа

Бездомные киски ищут прописку

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Если вы любите, когда кот сворачивается калачиком у вас на коленках, и млеете, когда вам мурчат в ушко, пора заводить домашнее животное. У вас уже кто-то есть? Тогда выбирайте ему компанию. Мы познакомим вас с котами и кошками — подопечными зоозащитной организации «Содружество». Возможно, среди них есть ваш будущий друг. 

Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку
Бездомные киски ищут прописку

Фотографии взяты из группы зоозащитной организации «Содружество» ВКонтакте. Там можно найти еще больше животных, которые ищут дом. 

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