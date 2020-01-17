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Бездомные киски ищут прописку
4 часа назад
Если вы любите, когда кот сворачивается калачиком у вас на коленках, и млеете, когда вам мурчат в ушко, пора заводить домашнее животное. У вас уже кто-то есть? Тогда выбирайте ему компанию. Мы познакомим вас с котами и кошками — подопечными зоозащитной организации «Содружество». Возможно, среди них есть ваш будущий друг.
Фотографии взяты из группы зоозащитной организации «Содружество» ВКонтакте. Там можно найти еще больше животных, которые ищут дом.
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