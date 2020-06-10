«Безбашенная мэрия»

Сегодня со здания томской мэрии демонтировали латерну — куполообразную надстройку, в которой с 1994 года и до недавнего времени находились часы (их отправили на ремонт несколько недель назад). Деньги на ремонт латерны — а это более 5,5 млн рублей — городская администрация выделила еще в 2019 году. Информация об этом была размещена на сайте госзакупок. Там же было указано, что во время основных работ будет разобрано цинковое покрытие купола и латерны, подетально демонтирован внутренний каркас, подготовлен новый металлический каркас латерны, отремонтирован деревянный каркас, а также отреставрирован декор и восстановлены утраченные детали. После всех работ часы вернутся на место. Если все пойдет по плану, говорят специалисты, отремонтированная латерна с часами вернется на место до конца года.