«Безбашенная мэрия»

Сегодня со здания томской мэрии демонтировали латерну — куполообразную надстройку, в которой с 1994 года и до недавнего времени находились часы (их отправили на ремонт несколько недель назад). Деньги на ремонт латерны — а это более 5,5 млн рублей — городская администрация выделила еще в 2019 году. Информация об этом была размещена на сайте госзакупок. Там же было указано, что во время основных работ будет разобрано цинковое покрытие купола и латерны, подетально демонтирован внутренний каркас, подготовлен новый металлический каркас латерны, отремонтирован деревянный каркас, а также отреставрирован декор и восстановлены утраченные детали. После всех работ часы вернутся на место. Если все пойдет по плану, говорят специалисты, отремонтированная латерна с часами вернется на место до конца года.
Для справки:
Здание томской мэрии по улице Ленина, 73, было построено в самом конце 19 века по заказу Торгового дома «Кухтерин и сыновья». Автором проекта был архитектор Констанин Лыгин, который в ту пору активно проектировал и строил в Томске. Его фирменный стиль — сочетание красного кирпича и желтого песчаника. Изначально на первом этаже здания располагались магазины, второй и третий этаж сдавались в аренду Казначейству и Казенной палате.