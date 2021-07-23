Без лежаков, но со спасателями: как выглядят томские пляжи летом 2021 года. И чего им не хватает

В Сибирь вновь пришли жаркие дни, и многие жители Томска и области отправляются отдыхать на близлежащие водоемы.



На территории региона с населением свыше миллиона человек, более половины из которых проживает на берегу Томи в Томске и Северске, есть всего три пляжа, освидетельствованных МЧС, то есть соответствующих принятым на данный момент нормам безопасности. Эти пляжи расположены на Семейкином острове в Томске, на озере Окуневом в Стрежевом и на базе отдыха ТГУ в Кожевниковском районе.



В МЧС ТВ2 рассказали, что за прошедший 2020 год на водах региона зарегистрировано 28 происшествий, погибли 22 человека, из них четыре ребёнка, спасено девять человек, из них двое детей.



В 2021 году уже зарегистрировано 11 происшествий, погибли на водоёмах семь человек, детей среди погибших нет. Спасено семь человек, из них двое детей.

Журналисты ТВ2 побывали с опросом в двух излюбленных томичами местах отдыха — на Семейкином острове, где организован аккредитованный МЧС пляж и работают спасатели, а так же на Сенной Курье, где спасателей нет, и стоят знаки «Купаться запрещено». Журналисты узнали у отдыхающих, нравятся ли им томские пляжи, как они относятся к вопросу безопасности на водах и поговорили со спасателем о нюансах его работы.