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Главная Мультимедиа Без лежаков, но со спасателями: как выглядят томские пляжи летом 2021 года. И чего им не хватает
Мультимедиа

Без лежаков, но со спасателями: как выглядят томские пляжи летом 2021 года. И чего им не хватает

Наташа Тарасова
ТВ2 Наташа Тарасова
33 минуты назад

В Сибирь вновь пришли жаркие дни, и многие жители Томска и области отправляются отдыхать на близлежащие водоемы.

На территории региона с населением свыше миллиона человек, более половины из которых проживает на берегу Томи в Томске и Северске, есть всего три пляжа, освидетельствованных МЧС, то есть соответствующих принятым на данный момент нормам безопасности. Эти пляжи расположены на Семейкином острове в Томске, на озере Окуневом в Стрежевом и на базе отдыха ТГУ в Кожевниковском районе.

В МЧС ТВ2 рассказали, что за прошедший 2020 год на водах региона зарегистрировано 28 происшествий, погибли 22 человека, из них четыре ребёнка, спасено девять человек, из них двое детей.

В 2021 году уже зарегистрировано 11 происшествий, погибли на водоёмах семь человек, детей среди погибших нет. Спасено семь человек, из них двое детей.

Журналисты ТВ2 побывали с опросом в двух излюбленных томичами местах отдыха — на Семейкином острове, где организован аккредитованный МЧС пляж и работают спасатели, а так же на Сенной Курье, где спасателей нет, и стоят знаки «Купаться запрещено».

Журналисты узнали у отдыхающих, нравятся ли им томские пляжи, как они относятся к вопросу безопасности на водах и поговорили со спасателем о нюансах его работы. 

Главное управление МЧС России по Томской области напоминает об элементарных правилах безопасного поведения на водных объектах:

- постоянно присматривайте за детьми, а также за людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения;

- крайне опасно купаться в запрещенных местах (об этом указывают информационные знаки на берегу), где не просматривается дно, при сильном течении. Не следует заплывать далеко от берега и нырять с плавсредств и различных сооружений, так как под водой могут находиться опасные предметы;

- нельзя подплывать близко к идущим судам, чтобы покачаться на волнах;

- попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу;

- оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.

Если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия на водоеме, звоните на единый номер вызова экстренных служб 112.

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