Байкальский «Ледовый шторм» 2020 глазами томичей

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Томичи Маргарита Таран и Сергей Корнелик приняли участие в международном экстремальном ультрамарафоне «Ледовый шторм» на Байкале. Для Сергея Корнелика это был уже второй второй ледовый марафон на велосипеде, а Маргарита Таран отправилась покорять Байкал на коньках и лыжах впервые. Сам марафон длился три дня, однако мы следили за томичами с момента отправки их на поезде в Иркутск. Маргарита Таран делилась с редакцией ТВ2 фотографиями с самого первого дня путешествия. Как это было – смотрите и читайте в дневнике томской делегации на «Ледовом шторме» 2020.

12 февраля 2020 года Все отлично! Солнышко светит в окно! Подъезжаем к Красноярску.

Фото: Маргарита Таран

Фото: Маргарита Таран

В июне 2019 года мне исполнилось 50 лет. В честь этого события я решила совершить очередной подвиг – взять штурмом Байкал.

Фото: Маргарита Таран

13 февраля 2020 года Днем приехали на Ольхон в поселок Хужир. Здесь Сергея Корнелика очень хорошо знают. И батюшка из местной церкви, сам очень увлеченный спортом, дает Сергею свой велосипед на гонку.

Фото: Маргарита Таран

Разместились в гостевом доме Сергея Еремеева. Очень гостеприимный хозяин часто принимает у себя томичей. А сейчас вместе с нами в доме живут девушка и юноша из Франции и две девушки из Кореи. Во дворе застали чудесную картину – козочки, поедающие сено. И такая звенящая тишина при чистейшем воздухе!

Наступило самое красивое закатное время. Решила, что привезенный с собой купальник будет очень кстати.

Прогулка вдоль берега к скале Шаманка.

Фото: Маргарита Таран

Посетила Хужирскую школу и провела урок географии в 8 классе. Тема урока – гонка «Ледовый шторм». Рассказывала ребятам все, что знала про гонку, показывала видео прошлых лет. Никто из ребят не слышал о соревновании, которое проходит в их районе с 2013 года. Ребятишки слушали, задавали вопросы. И очень попросили меня вернуться после гонки в Хужир и поделиться эмоциями! Наверное, так и сделаю. Тем более что Сергей все равно будет возвращаться на Ольхон, чтобы отдать хозяину велосипед.

Фото: Маргарита Таран

А Сергей Корнелик тем временем уже стартовал на велосипеде из Хужира в поселок МРС (Сахюрта).

Фото: Маргарита Таран

После обеда решила потренироваться, проверить на льду снаряжение. Часть пути предстоит пройти на лыжах. Снег на этом участке не ушел. На коньках преодолеть эти поля сложно.

Вечером из Иркутска на автобусе приехали все участники «Ледового шторма». В 20.00 начался брифинг. Участникам марафона представили команду организаторов, выступили с информацией руководители гонки. Очень много говорили о безопасности. Затем всем вручили номера и стартовые пакеты.

14 февраля 2020 года Старт гонки в 9.00 по местному времени (в Томске 8 утра).

Очень тяжелая гонка. Льда мало. Много снега, но это не тот снег, по которому удобно бежать на лыжах. Здесь снег как песок.

Фото: @baikalicestorm

Фото: @baikalicestorm

Пришлось осваивать триатлон: лыжи, коньки, Хивус. Организаторы забрали меня с трассы на 60-м километре. Дальше идти в одиночку было небезопасно. Солнце ушло за гору.

Сергей Корнелик в первый день марафона из 25 участников-велосипедистов занял 8 место.

15 февраля 2020 Вчера Сергей проехал на велосипеде 85 км. Я на коньках 60 км. Сегодня дистанция 80 км. Всё преодолели! Эмоции по сегодняшнему дню. Второй этап получился очень скоростным. Первые спортсмены шли со скоростью 26-28 км/час. У меня средняя скорость - 13-14 км/час.

Великолепный лед! Просто огромные поля прозрачного льда! Но Байкал так шумел!!! Один раз я очень напугалась! Раздался грохот, я рванула с места. И сзади услышала треск. Трещал лед. Так как почти все 80 км шла одна, разговаривала сама с собой и с Байкалом. Уговаривала его больше меня не пугать, обещала вести себя хорошо.

В один момент я нарушила технику безопасности. И сразу поплатилась. Сняла маску, решила посмотреть время на часах на руке. И не остановилась при этом. В движении палка толкается об лед и прилетает мне под глаз! Не самые приятные ощущения. Поняла, что синяк будет.

Отличная погода, легкий ветерок в спину. Усталость, конечно, есть. Уже накопилась. Но настрой боевой. А тем более вечером встретилась с друзьями из Иркутска и Ангарска. Еще и спеть удалось на концерте.

Фото: Александр Жилинский

Фото: Александр Жилинский

16 февраля 2020 года На старте третьего этапа. Осталось 45 км!

Фото: Александр Жилинский

Фото: Александр Жилинский

Фото: Александр Жилинский

А какой сегодня был финиш! При повороте с открытого моря в Листвянку оказалось, что лед закрыт толстым слоем снега. На очищенных пространствах народ катался на коньках. Но большая часть акватории была не для коньков. Пришлось их снимать и километр до финиша бежать бегом. Это практически нереально! Снег достаточно глубокий. Поэтому я просто шла. Велосипедисты как могли упирались. Кто-то тоже шел пешком, кто-то пытался ехать. При приближении к месту финиша стала слышна музыка. Когда вдруг оператор стал менять музыкальные треки, я подумала, что явно мне готовят сюрприз. И точно — за несколько метров до финиша все встречающие как запели: «Маргарита, ты же помнишь, как все это было...». Я пустилась в пляс, ускорилась, в финишном створе попала ботинком на лед, и меня ловили за руки, т. к. падение было неизбежным.