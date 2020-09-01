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Бантики и маски: как прошли линейки 1 сентября в Томске
3 часа назад
В Томске больше 7 тысяч детей пошли в 1 класс. Погода, а также коронавирус внесли свои коррективы в формат привычных линеек: родителям на входе замеряли температуру, просили надеть маски, а где-то и вовсе просили наблюдать за Первым звонком на расстоянии.
Как прошли линейки, смотрите в фоторепортаже ТВ2.
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