Актриса театра «Индиго» исполнила песню Земфиры на языке жестов. Видео

Открывает проект видеоклип на песню Земфиры «Хочешь» на жестовом языке. Исполняет актриса театра Татьяна Авхимович.

Театр «Индиго» при поддержке Зрелищного центра «Аэлита» запустил онлайн проект «Мелодия жеста». В рамках проекта актеры снимают клипы на известные песни.

По словам директора школы-студии театра Татьяны Топчий, следующим выйдет клип на песню Валерия Сюткина.





«Надеюсь, в месяц будем снимать по два клипа. Главное, слова на язык жестов перевести», — пояснила она ТВ2.





А пока можно посмотреть еще одну песню в исполнении Татьяны Авхимович, записанную в честь Дня Победы.