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12 сентября,
2020
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Мультимедиа

Актриса театра «Индиго» исполнила песню Земфиры на языке жестов. Видео

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Театр «Индиго» при поддержке Зрелищного центра «Аэлита» запустил онлайн проект «Мелодия жеста». В рамках проекта актеры снимают клипы на известные песни. 

Открывает проект видеоклип на песню Земфиры «Хочешь» на жестовом языке. Исполняет актриса театра Татьяна Авхимович.

По словам директора школы-студии театра Татьяны Топчий, следующим выйдет клип на песню Валерия Сюткина.


«Надеюсь, в месяц будем снимать по два клипа. Главное, слова на язык жестов перевести», — пояснила она ТВ2.


А пока можно посмотреть еще одну песню в исполнении Татьяны Авхимович, записанную в честь Дня Победы.

В театре «Индиго» совместно с актерами, имеющими серьёзные дефекты слуха, играют профессиональные актеры других театров. 


​Театр принимал участие в спецпроекте Всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска», его спектакли входили в лонг-лист премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» 2019» в номинации «Лучший социальный проект в театре» и фестиваля «Золотая маска».

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