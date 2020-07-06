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06 июля,
2020
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Мультимедиа

А ты нашел грибное место?

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Если вы до сих пор не выбирались в лес за грибами, сделайте это. Грибной сезон жители Томской области нынче открыли раньше почти на месяц. Ученые связывают это с теплыми зимой и весной, а также с тем, что в прошлом году грибов было не много и грибница не растратила свой потенциал. 


Лисички, подосиновики, подберезовики, боровики и, конечно, белые грибы ждут вас. Дожидайтесь дождя, хватайте лукошки и — вперед!

А ты нашел грибное место?
А ты нашел грибное место?
А ты нашел грибное место?
А ты нашел грибное место?
А ты нашел грибное место?
А ты нашел грибное место?
А ты нашел грибное место?

Фото — Павел Носов

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