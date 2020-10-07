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07 октября,
2020
Мультимедиа

А снег идет... Кадры из Instagram

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томске с самого утра идет снег. Ранее синоптики предупреждали о похолодании и осадках. Однако стабильный снежный покров в Томске стоит ждать в конце октября. 

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Вот и к нам зима пожаловала🤗. Как только выпадает первый снег, всегда вспоминаю, как родители мне в детстве говорили - Наташка, беги скорей на улицу, первым снегом похрустеть😊. И я одевала свои сапожки и бежала хрустеть, а особенно ждала этого момента, если сапожки новые покупали на зиму и не разрешали одевать, пока снег не выпадет😆. Ещё бы! В новеньких то сапожках хрустеть ещё интереснее😉. Снег выпал, а это значит, что скоро наступит череда дней рождений и праздников! Ура! Ждём🙌! . #первыйснег #первыйснегвтомске #сибирь #замавсибириприходитосенью #такаяосеньвсибири #сибирь #сибирьматушка #огород2020 #дача #растетунаташки #моядача #дачнаяжизнь #снег #снегвоктябре #октябрь #наташкиногород2020 #грядки #капустазимой #капуста #Томск #дачнаяобувь #winter #countryshoes #shoes #snow #cabbage #siberia

Публикация от Наталья Усманова (@nataliausmanova)

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