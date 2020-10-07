А снег идет... Кадры из Instagram
В Томске с самого утра идет снег. Ранее синоптики предупреждали о похолодании и осадках. Однако стабильный снежный покров в Томске стоит ждать в конце октября.
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С первым настоящим снегом!!! ❄️ ❄️ ❄️ Мы уже поели снежинок))) #первыйснег
Публикация от Татьяна Бемлер (@tatianabemler)
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Октябрь уж наступил... ❄️❄️❄️ #зимаблизко #зима #осень #снег #томск #snow #winter #autumn #tomsk
Публикация от Яна Ершова (@yana___vadimovna)
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Подснежники. Первый снег в Томске #первыйснег #снегвтомске #снег
Публикация от Лариса Муравьева (@larisa_muravyova)
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Осень. Снег снег снег. #осень #снег #томск #snow #neige
Публикация от Anastasia_g (@anastasia_je_suis)
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Публикация от Олечка (@olka_kolesiko)
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Публикация от Вася Абдукаримов (@vasili_abdukarimov)
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Вот и к нам зима пожаловала🤗. Как только выпадает первый снег, всегда вспоминаю, как родители мне в детстве говорили - Наташка, беги скорей на улицу, первым снегом похрустеть😊. И я одевала свои сапожки и бежала хрустеть, а особенно ждала этого момента, если сапожки новые покупали на зиму и не разрешали одевать, пока снег не выпадет😆. Ещё бы! В новеньких то сапожках хрустеть ещё интереснее😉. Снег выпал, а это значит, что скоро наступит череда дней рождений и праздников! Ура! Ждём🙌! . #первыйснег #первыйснегвтомске #сибирь #замавсибириприходитосенью #такаяосеньвсибири #сибирь #сибирьматушка #огород2020 #дача #растетунаташки #моядача #дачнаяжизнь #снег #снегвоктябре #октябрь #наташкиногород2020 #грядки #капустазимой #капуста #Томск #дачнаяобувь #winter #countryshoes #shoes #snow #cabbage #siberia
Публикация от Наталья Усманова (@nataliausmanova)
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Публикация от Ольга (@p.helgaa_life)
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Зима пришла! 🌨️❄️☃️ . #ноэтонеточно #снег #осень #snow #autumn #falling #хорошеенастроение #уприродынетплохойпогоды #позитив #Кемерово #Томск #Новосибирск #Москва #Питер #Костанай #Тайга #Тайга_рулит #КырчиковаБахыт
Публикация от Бахыт Кырчикова (@bahyt_kyrchikova)
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