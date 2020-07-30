А какой вы патриот? Опрос

На ТВ2 стартовал проект «Лексикон 90-х» — четверть века назад журналисты телекомпании расспрашивали случайных прохожих на улице о самом разном — как понимают свободу, боятся ли смерти, что думают о счастье. Мы решили переложить те ТВ-выпуски в мультимедийный формат. А заодно поговорить с томичами нынешними о том же самом. Тема очередного «Лексикона 90-х» — патриотизм — свежа и сегодня. В обновленной Конституции появился пассаж про воспитание патриотизма в детях, а в мае президент внес в Госдуму поправки в закон об образовании, в случае принятия которых патриотическое воспитание может стать частью образовательной программы в школах. Что думают томичи об этой инициативе и считают ли себя сами патриотами? Смотрите наш опрос.

Женщина

— В последнее время очень много говорят о патриотическом воспитании: в Конституции появился пункт, в школах планируют ввести — как относитесь?

— Отлично.

— Почему?

— Потому что это очень хорошо, когда человек любит свою родину. При этом уважает все остальные государства.

— А вообще можно патриотизму научить?

— Можно, нас же учили в свое время, правда мы не знали. Как оно там. Но было замечательно





Мужчина

— Я считаю, это вообще не надо. Потому что была страна, а сейчас коммерческая структура. — А что такое патриотизм, на ваш взгляд?

— А сейчас уже нет патриотизма. Что такое патриотизм — это стрельба нашими жизнями в Сирии?





Молодой человек

— Патриотизм — это родину любить. Не только Россия имеется в виду, а где ты вырос, свой родной дом.

— А этому можно научить, или это само приходит?

— Я думаю, само приходит.





Девушка

— Вы патриот?

— Я люблю свою Россию, но отношусь ко всем одинаково. Мне без разницы — русский он или нет.





Бабушка

— Я — патриот!

— А патриот чего?

— Работы. Работала хорошо, здорово.

— А что такое патриотизм?

— А я этого не понимаю. Я неграмотная, три класса закончила и все.





Девушка

— А вы патриот?

— Не сказала бы.

— Почему?

— Не самое хорошее у меня отношение к правительству.

— А правительство и родина— это тождественные понятия?

— Они очень сильно связаны для меня — все, что происходит на родине, в любом случае зависит от правительства.





Молодой человек

— В последнее время открыты границы, люди ездят туда-сюда, как считаете, западное влияние не мешает в людях патриотизм воспитывать?

— Считаю, что мешает. Они целенаправленно это делают. Стравливают между собой народы, допустим, Россию и Украину.

— А они — это кто?

— Запад.

— Вы считаете, что конфликт России и Украины — это западное вмешательство?

— Конечно. Это все знают.





Женщина

— Зависть — вредное дело.

— То есть вы считаете, что наши ездят за границу... — Ходят и смотрят. Как красиво. А кто там красиво живет — не знаю. Я не была за границей.





Мужчина

— Западное влияние патриотизму нашему не мешает?

— Нет. Я тоже отдыхаю, летаю на море — здоровье поправить. Влиять — не влияет.





Молодой человек

— Я — молодой, мне свойственно к новому стремиться. Мне нравится, что западное влияние все равно происходит. Я не про ЛГБТ тему, но все равно есть какие-то моменты, которые стоит учесть из западной культуры.

— Как относитесь к людям, которые уезжают из страны и оседают за границей?

— Нормально. Я бы сам так сделал. Потому что в России жить очень тяжело. Особенно тому, у кого ничего нет.





Женщина

— Почему бы и нет? Я сама сюда приехала, я тоже не россиянка.





Бабушка

— Как относитесь к тем людям, которые за границу уезжают?

— Жить? Нет, я это не одобряю.

— Почему?

— Родина своя лучше. Свой край. Свои люди. Свое начальство. Свой президент. Все свое.





Девушка

— Патриотизм — это всегда хорошо?

— Когда сильный фанатизм уже идет, то тогда нет. А так это достаточно хорошо.

— В последнее время по вашим наблюдениям, какого патриотизма больше — настоящего, искреннего или глупого?

— Глупого, фанатичного.

— Почему? Какие-то примеры можете привести?

— Иногда прямо перегибают палку — какие-то митинги устраивают, кричат, что это за правое дело, за родину, а на самом деле это все подкреплено деньгами.





Женщина

— Присутствует фальшивый (патриотизм): «я патриот, патриот...». Не то поколение у нас растет патриотов.





Молодой человек

— На ваш взгляд, какого патриотизма больше — умного, настоящего или...

— Наигранного? Мне кажется, второго. Настоящего патриотизма мало.