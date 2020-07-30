А какой вы патриот? Опрос
На ТВ2 стартовал проект «Лексикон 90-х» — четверть века назад журналисты телекомпании расспрашивали случайных прохожих на улице о самом разном — как понимают свободу, боятся ли смерти, что думают о счастье. Мы решили переложить те ТВ-выпуски в мультимедийный формат. А заодно поговорить с томичами нынешними о том же самом. Тема очередного «Лексикона 90-х» — патриотизм — свежа и сегодня. В обновленной Конституции появился пассаж про воспитание патриотизма в детях, а в мае президент внес в Госдуму поправки в закон об образовании, в случае принятия которых патриотическое воспитание может стать частью образовательной программы в школах. Что думают томичи об этой инициативе и считают ли себя сами патриотами? Смотрите наш опрос.
Женщина
— В последнее время очень много говорят о патриотическом воспитании: в Конституции появился пункт, в школах планируют ввести — как относитесь?
— Отлично.
— Почему?
— Потому что это очень хорошо, когда человек любит свою родину. При этом уважает все остальные государства.
— А вообще можно патриотизму научить?
— Можно, нас же учили в свое время, правда мы не знали. Как оно там. Но было замечательно
Мужчина
— Я считаю, это вообще не надо. Потому что была страна, а сейчас коммерческая структура. — А что такое патриотизм, на ваш взгляд?
— А сейчас уже нет патриотизма. Что такое патриотизм — это стрельба нашими жизнями в Сирии?
Молодой человек
— Патриотизм — это родину любить. Не только Россия имеется в виду, а где ты вырос, свой родной дом.
— А этому можно научить, или это само приходит?
— Я думаю, само приходит.
Девушка
— Вы патриот?
— Я люблю свою Россию, но отношусь ко всем одинаково. Мне без разницы — русский он или нет.
Бабушка
— Я — патриот!
— А патриот чего?
— Работы. Работала хорошо, здорово.
— А что такое патриотизм?
— А я этого не понимаю. Я неграмотная, три класса закончила и все.
Девушка
— А вы патриот?
— Не сказала бы.
— Почему?
— Не самое хорошее у меня отношение к правительству.
— А правительство и родина— это тождественные понятия?
— Они очень сильно связаны для меня — все, что происходит на родине, в любом случае зависит от правительства.
Молодой человек
— В последнее время открыты границы, люди ездят туда-сюда, как считаете, западное влияние не мешает в людях патриотизм воспитывать?
— Считаю, что мешает. Они целенаправленно это делают. Стравливают между собой народы, допустим, Россию и Украину.
— А они — это кто?
— Запад.
— Вы считаете, что конфликт России и Украины — это западное вмешательство?
— Конечно. Это все знают.
Женщина
— Зависть — вредное дело.
— То есть вы считаете, что наши ездят за границу... — Ходят и смотрят. Как красиво. А кто там красиво живет — не знаю. Я не была за границей.
Мужчина
— Западное влияние патриотизму нашему не мешает?
— Нет. Я тоже отдыхаю, летаю на море — здоровье поправить. Влиять — не влияет.
Молодой человек
— Я — молодой, мне свойственно к новому стремиться. Мне нравится, что западное влияние все равно происходит. Я не про ЛГБТ тему, но все равно есть какие-то моменты, которые стоит учесть из западной культуры.
— Как относитесь к людям, которые уезжают из страны и оседают за границей?
— Нормально. Я бы сам так сделал. Потому что в России жить очень тяжело. Особенно тому, у кого ничего нет.
Женщина
— Почему бы и нет? Я сама сюда приехала, я тоже не россиянка.
Бабушка
— Как относитесь к тем людям, которые за границу уезжают?
— Жить? Нет, я это не одобряю.
— Почему?
— Родина своя лучше. Свой край. Свои люди. Свое начальство. Свой президент. Все свое.
Девушка
— Патриотизм — это всегда хорошо?
— Когда сильный фанатизм уже идет, то тогда нет. А так это достаточно хорошо.
— В последнее время по вашим наблюдениям, какого патриотизма больше — настоящего, искреннего или глупого?
— Глупого, фанатичного.
— Почему? Какие-то примеры можете привести?
— Иногда прямо перегибают палку — какие-то митинги устраивают, кричат, что это за правое дело, за родину, а на самом деле это все подкреплено деньгами.
Женщина
— Присутствует фальшивый (патриотизм): «я патриот, патриот...». Не то поколение у нас растет патриотов.
Молодой человек
— На ваш взгляд, какого патриотизма больше — умного, настоящего или...
— Наигранного? Мне кажется, второго. Настоящего патриотизма мало.
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