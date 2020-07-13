А как ваши дети видят город будущего? Нарисуйте!

Конкурс рисунков «Стройся, город будущего!», который к дню строителя проводит ТВ2 вместе с группой компаний «Стройся», — в самом разгаре. В редакцию уже прислали около 30 работ. Дети дошкольного и школьного возраста город будущего видят разноцветным, утопающим в зелени и очень дружелюбным — к людям, братьям их меньшим, а также к гостям инопланетным. Смотрите сами. А если хотите поделиться с нами своими вариантами футуристического урбанизма, то не откладывайте в долгий ящик — работы принимаются до 3 августа. Подробнее с правилами можно познакомиться здесь .

Напоминаем, что во второе воскресенье августа свой праздник будут отмечать представители одной из самых созидательных профессий — строители. От них зависит не только комфорт в наших отдельно взятых квартирах, но и в целом красота и удобство города, в котором мы живем. Мы решили вдохновить томских и не только строителей на новые творческие свершения и вместе с группой компаний «Стройся» объявляем конкурс детских рисунков «Стройся, город будущего!».





К участию в конкурсе приглашаются юные томичи, умеющие управляться с карандашами, фломастерами и красками и имеющие свои представления о том, как должен выглядеть дом или город будущего. Ограничений в технике нет. А вот в количестве конкурсных работ — есть: один участник имеет право выставить на конкурс одну работу. Работы будут распределяться и оцениваться по трем возрастным категориям: 0-7 лет, 8-12 лет, 13+ лет.





Рисунки принимаются в электронном виде в форматах jpeg и png с разрешением не менее 1080х720 по электронному адресу portaltv2@mail.ru — с пометкой «на конкурс». Работы можно приносить и в бумажном виде (формат А4) — по адресу ул. Елизаровых, 53/2 (Агентство новостей ТВ2). Телефон для справок — (3822) 902-494.





В сопроводительном письме обязательно надо указать ФИО конкурсанта и контактные данные родителей (сотовый телефон).





Рисунки будут размещаться на сайте по мере поступления. Последний день приема работ — 3 августа 2020 года. Победители в трех возрастных номинациях будут выбраны решением членов жюри, в которое войдут профессиональные художники, представители редакции ТВ2 и группы компаний «Стройся». Еще один приз — зрительских симпатий — будет разыгран при помощи интернет-голосования, которое откроется 27 июля и будет остановлено в 12.00 7 августа 2020 года. Тогда же будут объявлены итоги конкурса. Награждение победителей состоится 11 августа. Время и место будут объявлены дополнительно.





Авторов лучших работ ждут дипломы и фирменные сувениры от Агентства новостей ТВ2 и призы от группы компаний «Стройся» — конструкторы «Лего».