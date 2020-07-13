Добрые новости
13 июля,
2020
30
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Мультимедиа

А как ваши дети видят город будущего? Нарисуйте!

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Конкурс рисунков «Стройся, город будущего!», который к дню строителя проводит ТВ2 вместе с группой компаний «Стройся», — в самом разгаре. В редакцию уже прислали около 30 работ. Дети дошкольного и школьного возраста город будущего видят разноцветным, утопающим в зелени и очень дружелюбным — к людям, братьям их меньшим, а также к гостям инопланетным. Смотрите сами. А если хотите поделиться с нами своими вариантами футуристического урбанизма, то не откладывайте в долгий ящик — работы принимаются до 3 августа. Подробнее с правилами можно познакомиться здесь.

Возрастная категория 0-7 лет

"Веселая стройка"
"Веселая стройка"
Фото: Владимир Баранов, 6 лет
«Город будущего»
«Город будущего»
Фото: Игорь Березнев, 5 лет
«Строитель-супермен»
«Строитель-супермен»
Фото: Никита Долинский, 6 лет
«Мой город будущего»
«Мой город будущего»
Фото: Мария Елисеева, 5 лет
«Мегаполис мечты»
«Мегаполис мечты»
Фото: Ульяна Ерлинекова, 6 лет
«Счастье — это дом и семья»
«Счастье — это дом и семья»
Фото: Диана Ибрагимова, 6 лет
«Город будущего»
«Город будущего»
Фото: Маргарита Ибрагимова, 3 года
«Три строителя»
«Три строителя»
Фото: Семен Канунников, 4 года
«Аллея мечты»
«Аллея мечты»
Фото: Вера Круглицкая, 4 года
«Строитель дома»
«Строитель дома»
Фото: Дима Кунгуров, 4 года
«Строитель — звучит гордо»
«Строитель — звучит гордо»
Фото: Гоша Лашин, 6 лет
«Строитель навсегда»
«Строитель навсегда»
Фото: Мирон Леонов, 4 года
«Россия будущего»
«Россия будущего»
Фото: Кира Леонова, 4 года
«Прогулка в парке»
«Прогулка в парке»
Фото: Полина Лушникова, 6 лет
«Счастье — это когда дружно»
«Счастье — это когда дружно»
Фото: Виталина Мамкова, 5 лет
«Радужный город»
«Радужный город»
Фото: Елизавета Мартынова, 4 года
«Дом моей мечты»
«Дом моей мечты»
Фото: Мария Пакштис, 4 года
«Светлое будущее»
«Светлое будущее»
Фото: Ярослав Садыков, 4 года
«Стройка — это маленькая жизнь»
«Стройка — это маленькая жизнь»
Фото: Алина Тагирова, 6 лет
«Кирпич за кирпичом»
«Кирпич за кирпичом»
Фото: Кирилл Федоров, 4 года
«Высотные дома»
«Высотные дома»
Фото: Кристина Федорова, 4 года
«Улыбчивый город»
«Улыбчивый город»
Фото: Алиса Фомичева, 4 года
«Строитель — работа важная»
«Строитель — работа важная»
Фото: Дмитрий Хакимов, 6 лет
«Строитель»
«Строитель»
Фото: Илья Шкадун, 6 лет
«Экоград»
«Экоград»
Фото: Ирина Сальникова, 7 лет

Возрастная категория 8-12 лет

Город будущего
Город будущего
Фото: Иван Луговской, 10 лет
Город будущего
Город будущего
Фото: Леонид Гончаров, 11 лет
Город будущего
Город будущего
Фото: Михаил Луговской, 10 лет

Возрастная категория 13+ лет

Город будущего
Город будущего
Фото: Елизавета Луговская, 14 лет

Напоминаем, что во второе воскресенье августа свой праздник будут отмечать представители одной из самых созидательных профессий — строители. От них зависит не только комфорт в наших отдельно взятых квартирах, но и в целом красота и удобство города, в котором мы живем. Мы решили вдохновить томских и не только строителей на новые творческие свершения и вместе с группой компаний «Стройся» объявляем конкурс детских рисунков «Стройся, город будущего!».


К участию в конкурсе приглашаются юные томичи, умеющие управляться с карандашами, фломастерами и красками и имеющие свои представления о том, как должен выглядеть дом или город будущего. Ограничений в технике нет. А вот в количестве конкурсных работ — есть: один участник имеет право выставить на конкурс одну работу. Работы будут распределяться и оцениваться по трем возрастным категориям: 0-7 лет, 8-12 лет, 13+ лет.


Рисунки принимаются в электронном виде в форматах jpeg и png с разрешением не менее 1080х720 по электронному адресу portaltv2@mail.ru — с пометкой «на конкурс». Работы можно приносить и в бумажном виде (формат А4) — по адресу ул. Елизаровых, 53/2 (Агентство новостей ТВ2). Телефон для справок — (3822) 902-494.


В сопроводительном письме обязательно надо указать ФИО конкурсанта и контактные данные родителей (сотовый телефон).


Рисунки будут размещаться на сайте по мере поступления. Последний день приема работ — 3 августа 2020 года. Победители в трех возрастных номинациях будут выбраны решением членов жюри, в которое войдут профессиональные художники, представители редакции ТВ2 и группы компаний «Стройся». Еще один приз — зрительских симпатий — будет разыгран при помощи интернет-голосования, которое откроется 27 июля и будет остановлено в 12.00 7 августа 2020 года. Тогда же будут объявлены итоги конкурса. Награждение победителей состоится 11 августа. Время и место будут объявлены дополнительно.


Авторов лучших работ ждут дипломы и фирменные сувениры от Агентства новостей ТВ2 и призы от группы компаний «Стройся» — конструкторы «Лего».

А как ваши дети видят город будущего? Нарисуйте!
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