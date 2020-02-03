А до весны осталось 26 дней...

Мы подвели итоги конкурса #витаминТВ2, который проходил на нашей страничке в Инстаграме.





Чтобы легче дождаться весны, мы попросили прислать вдохновляющие фото зимы. Наши читатели нас не подвели. Небольшую подборку фотографий от участников конкурса смотрите на нашем сайте. А чтобы не пропустить другие конкурсы, подписывайтесь на наши соцсети:



