Добрые новости
03 февраля,
2020
Мультимедиа

А до весны осталось 26 дней...

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мы подвели итоги конкурса #витаминТВ2, который проходил на нашей страничке в Инстаграме. 


Чтобы легче дождаться весны, мы попросили прислать вдохновляющие фото зимы. Наши читатели нас не подвели. Небольшую подборку фотографий от участников конкурса смотрите на нашем сайте. А чтобы не пропустить другие конкурсы, подписывайтесь на наши соцсети:


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#витаминтв2

Публикация от Irina Lokotaeva (@irinalokotaeva)

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#витаминтв2

Публикация от Irina Lokotaeva (@irinalokotaeva)

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#витаминтв2

Публикация от Tomsk (@mrsezhewika)

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#витаминтв2

Публикация от Tomsk (@mrsezhewika)

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