Мультимедиа
А до весны осталось 26 дней...
1 час назад
Мы подвели итоги конкурса #витаминТВ2, который проходил на нашей страничке в Инстаграме.
Чтобы легче дождаться весны, мы попросили прислать вдохновляющие фото зимы. Наши читатели нас не подвели. Небольшую подборку фотографий от участников конкурса смотрите на нашем сайте. А чтобы не пропустить другие конкурсы, подписывайтесь на наши соцсети:
- МЫ в ВКонтакте
- МЫ в Фейсбуке
- МЫ в Телеграме
- МЫ в Твиттере
- МЫ в Одноклассниках
- МЫ в Инстаграме
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Желаю, чтоб в Крещения день святой, Душа нашла покой и благодать. Живой и чистой смыло чтоб водой То, что свободной ей мешает стать. И праздник не спеша начнёт отсчёт Хорошим, светлым, радостным делам. Добро лишь этот день пусть в дом несёт. С Крещением Господним! Счастья вам! #сегоднякрещение #томск #tomsktoday #tomsk #витаминтв2 #томскиехрамы
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?