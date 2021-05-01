5000 кедров высадили томичи в Петрово
Томичи посадили 5000 кедров в Томском районе. Компания «Сибирский кедр» выкупила на 49 лет два больших участка, три и пять гектар в деревне Петрово, для посадки этих деревьев.
Как рассказала ТВ2 организатор акции Юлия Забелина, томичи 1 мая посадили около 5000 кедров. Более 1000 саженцев организаторы раздали на благоустройство дворов, чтобы люди посадили их у себя на участке.
«В акции участвовали больше 500 человек, много было семей с детьми, несколько поколений, — говорит организатор Юлия Забелина, — Было трогательно смотреть, как отцы учат своих детей сажать деревья. Многие садили именные деревья».
Для участников акции также организовали бесплатную полевую кухню, работала детская зона с воздушными змеями, мячами и музыкой, раздавали магниты и буклеты с картой территории и инструкциями по посадке.
«Нам осталось посадить 2000 кедров.— продолжает Юлия, — В ближайшее время будет анонс новой даты на досадку. Мы хотим сделать кедросад, в котором будет красиво, куда каждый может приезжать и ухаживать за своим кедром».
Больше двух лет мы собирали информацию по высадке кедров, условия, при которых деревья приживаются и растут, — сообщают организаторы. — И сейчас мы на своем примере хотим показать, с чего можно начать.
Пример тем людям и организациям, у кого есть бесхозные земли во владении: как можно создать НКО, как можно сажать на сельхозземлях деревья, как можно озеленять родные районы.
Компания «Сибирский кедр» выкупила из питомника 8000 кедров. Как томичи посадили кедры в Петрово, смотрите в фоторепортаже Александра Сакалова.
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