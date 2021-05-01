5000 кедров высадили томичи в Петрово

Томичи посадили 5000 кедров в Томском районе. Компания «Сибирский кедр» выкупила на 49 лет два больших участка, три и пять гектар в деревне Петрово, для посадки этих деревьев.

Как рассказала ТВ2 организатор акции Юлия Забелина, томичи 1 мая посадили около 5000 кедров. Более 1000 саженцев организаторы раздали на благоустройство дворов, чтобы люди посадили их у себя на участке.





«В акции участвовали больше 500 человек, много было семей с детьми, несколько поколений, — говорит организатор Юлия Забелина, — Было трогательно смотреть, как отцы учат своих детей сажать деревья. Многие садили именные деревья».





Для участников акции также организовали бесплатную полевую кухню, работала детская зона с воздушными змеями, мячами и музыкой, раздавали магниты и буклеты с картой территории и инструкциями по посадке.





«Нам осталось посадить 2000 кедров.— продолжает Юлия, — В ближайшее время будет анонс новой даты на досадку. Мы хотим сделать кедросад, в котором будет красиво, куда каждый может приезжать и ухаживать за своим кедром».