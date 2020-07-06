«10 Камазов мусора»

Томичи жалуются на загрязнение озера возле дома по адресу ул.Октябрьская, 80Б в селе Тимирязевском.





По словам жильцов, один из собственников пытается увеличить территорию участка, отсыпая ее бытовым мусором. Мусор попадает в озеро. Соседи обращались в надзорные органы, но там оснований для проверки не нашли.





«Мусор продолжает вывозиться и захламлять водоем. Только недавно было привезено еще 10 Камазов. На фото мусора на порядок меньше (делал их неделю назад)», — отметил автор снимков Максим.