ЖК «Войков»: Что в имени тебе моем?

ЖК «Войков». По мнению застройщиков, известных томских бизнесменов, Рината Аминова и Алексея Вавилова, это приемлемое название для жилого комплекса. Понятно, что господа девелоперы не особо креативили, если ЖК на улице Войкова, то и комплекс можно назвать также. В чем же проблема? А в имени и проблема.

Имя Петра Войкова, присвоенное улицам, станциям метро, поселкам и прочим, чаще других становится объектом попыток переименования. Связано это с тем, что он непосредственно причастен к расстрелу царской семьи в 1918 году в Екатеринбурге. Нет доказательств, что он был участником расстрельной команды, по этому обвинению дело в отношении Войкова прекращено в 2011 году. Но, есть как раз неопровержимые доказательства, что на совещании Урал Совета, где обсуждался вопрос о судьбе Николая II и его домочадцев, Войков голосовал за расстрел. Также доподлинно известно, что именно Войков лично подписал документ о выделении серной кислоты, которая использовалась для сокрытия следов расстрела, а точнее для уничтожения отличительных черт трупов. Поэтому, можно утверждать, что Войков был соучастником того преступления. Именно преступления. Следы казни не прячут, палачи не уничтожают улик. Это делают только преступники, причем, преступники, осознающие свое преступление.

Кроме расстрела императорской семьи, Войков организовал покушение на генерала Думбадзе в Ялте, в 1907 году. Был обвинен, и бежал в Швейцарию. Там познакомился с Лениным, они вместе возвращались в Россию в опломбированном вагоне в 1917 году. А в 1918 году, занимая пост комиссара снабжения Уральской области, Войков руководил принудительными реквизициями продовольствия у крестьян. Как такие реквизиции проводились сейчас уже совсем не секрет. Сколько было убито, покалечено и обречено на голодную смерть в результате этих реквизиций, не поддается подсчёту.

В Советской России Войков стал видным дипломатом. Работал в Польше, где и был застрелен белоэмигрантом Борисом Ковердой в 1927 году.

И так вышло, что Петр Войков оказался единственным, вошедшим в высший советский пантеон, из тех, кто был причастен к убийству царской семьи. И погиб ещё до начала борьбы Сталина за власть. Вот и сохранилось его имя на картах городов, сел и деревень. А почитателям канонизированного царя оно не дает покоя, их можно понять.

В Томске регулярно предпринимались попытки переименовать улицу Войкова и дать ей историческое название Знаменская, в честь Знаменской церкви. Но, каждый раз всё упиралось в несогласие жителей, которым смена документов страшнее топонимического символизма.

Не думаю, что у Рината Харисовича и Алексея Борисовича был тайный умысел ещё более увековечить имя Петра Войкова на карте Томска. Но, хотели-не хотели, а получили. ЖК уже зарегистрирован в Минстрое, старт продаж квартир вот-вот. Решатся ли на смену названия? Не знаю. Но, по моему мнению, было бы уместно. Как было бы уместно переименовать многие улицы нашего города. Ну, хотя бы снять имена откровенных кровопийц. Урицкого, Белы Куна, Дзержинского и пр. Но, боюсь, произойдет это не скоро. Потому, что пока людям все равно, в честь кого названа их улица, или жилой комплекс.

PS. Кстати, для ЖК подошло бы название «Знаменский».