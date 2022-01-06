«Жить в Казахстане — это как жить в России, только на 20% беднее»

Собрали реакцию на события в Казахстане у тех, кто приехал оттуда в Томск учиться и работать. Из-за проблем со связью некоторым из них было сложно связаться с живущими в Казахстане родственниками. Но даже с запозданием на полсуток их оценки происходящего все еще актуальны.
Дарья, студентка ТГУ из Риддера:
«Знаю все, в основном, из новостей, конкретно в моем городе в данный момент ничего не происходит, но родственники уже переживают, потому что в соседних городах покрупнее (в том же Усть-Каменогорске) начинаются митинги. Площади и пространства перед акиматами оцепляют.
Буквально днём видела, как знакомая выкладывала, что происходит в Алмате сейчас: на улицах все разгромлено, введено ЧП и из-за этого объявлены нерабочие дни. Мой дядя находится сейчас в Атырауской области, они тоже в связи с происходящим не работают.
Со связью действительно есть проблемы, но перекрыли ее будто бы частично. У кого-то мессенджеры продолжают работать, хоть и с перебоями. Сегодня ситуация значительно обострилась, но обсудить ее с родными пока нет возможности: последние 3 часа ни с кем не могу связаться (разговор произошел вечером 5 января — прим. ТВ2).
Родственники скорее поддерживает позицию протестующих, но вот включаться в их число, полагаю, не будут. В ближайшее время точно. Как минимум, потому что наш город в принципе обычно стоит будто бы особняком в подобных ситуациях, то есть в нем все отражается более спокойно. Пока все в некоем состоянии шока от происходящего...
...Таких масштабных выступлений конкретно в Казахстане не было давно. Хочется верить, что это будет действенно, но пока почему-то верится с трудом. Как будто бы вся внутренняя система настолько отлажена, что они снова придумают какой-то план для отвода глаз, чтобы снова успокоить людей на какой-то период.
Пугает, какими будут последствия для протестующих: все эти разгромленные обычные магазины, поджог машин (не всегда даже полицейских), вандализм на улицах и так далее (и это только внешние факторы), — за всё это 100% придётся кому-то отвечать. А вот насколько это будет справедливо — вопрос. Не знаю, насколько такие радикальные методы, как разрушение всего вокруг, эффективны и стоят того результата, который все мы получим. Впрочем, как не знаю и то, насколько бы был эффективен мирный протест».
Дарья, родом из Экибастуза:
«Конкретно в моем маленьком городе тихо. Отправили чей-то ролик из тик-тока, вроде люди тоже собираются, но непонятно, насколько это у них вышло. В стране фиксируются сбои в работе Интернета. Мама попросила бабушку, которая пользуется домашним вай-фаем, предупредить меня о том, что с работы писать не сможет. В Алма-Аты подруга написала, что впервые за два дня Интернет включили. В городе жесть, все громят, поджигают, работу отменили. Я надеюсь, что эти столкновения приведут к смене режима. Жить в Казахстане — это как жить в России, только еще процентов на 20 беднее и скованнее».
Нике Шевченко, родом из Экибастуза, учится в ТГУ на факультете психологии:
«Не знаю, что там происходит, так как не могу связаться с мамой. Интернет не работает, а на обычные сообщения она не ответила. Вообще, я удивлена, что казахстанцы оказались способны на такие митинги и надеюсь, что после протестов что-то изменится на самом деле, а не будет вот этой бутафории, когда людям говорят, что да, изменения есть, но на деле, все осталось, как и прежде. Но сейчас для меня главное, чтобы с моими родителями все было в порядке, а в стране пусть происходит то, что происходит. Я надеюсь, что там все наладится, но возвращаться и жить там, не хочу».
Хронику событий текущего дня в Казахстане читайте здесь.