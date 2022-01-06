«Жить в Казахстане — это как жить в России, только на 20% беднее»

Собрали реакцию на события в Казахстане у тех, кто приехал оттуда в Томск учиться и работать. Из-за проблем со связью некоторым из них было сложно связаться с живущими в Казахстане родственниками. Но даже с запозданием на полсуток их оценки происходящего все еще актуальны.

Дарья, студентка ТГУ из Риддера:

«Знаю все, в основном, из новостей, конкретно в моем городе в данный момент ничего не происходит, но родственники уже переживают, потому что в соседних городах покрупнее (в том же Усть-Каменогорске) начинаются митинги. Площади и пространства перед акиматами оцепляют.

Буквально днём видела, как знакомая выкладывала, что происходит в Алмате сейчас: на улицах все разгромлено, введено ЧП и из-за этого объявлены нерабочие дни. Мой дядя находится сейчас в Атырауской области, они тоже в связи с происходящим не работают.

Со связью действительно есть проблемы, но перекрыли ее будто бы частично. У кого-то мессенджеры продолжают работать, хоть и с перебоями. Сегодня ситуация значительно обострилась, но обсудить ее с родными пока нет возможности: последние 3 часа ни с кем не могу связаться (разговор произошел вечером 5 января — прим. ТВ2).

Родственники скорее поддерживает позицию протестующих, но вот включаться в их число, полагаю, не будут. В ближайшее время точно. Как минимум, потому что наш город в принципе обычно стоит будто бы особняком в подобных ситуациях, то есть в нем все отражается более спокойно. Пока все в некоем состоянии шока от происходящего...