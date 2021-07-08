Зарплаты хоккеистов и футболистов снижать не будут?

«С одной стороны, слова Дмитрия Чернышенко должны напугать наших спортсменов и порадовать явно раздосадованных болельщиков. Кроме того, ситуация требует вмешательства «сверху». Напомним, что наши игроки на льду недавно проиграли в одной четвертой ЧМ, уступив Канаде, а футболисты провели провальный ЧЕ, заняв последнее место в своем групповом квартете.

Инициативу вице-премьера восприняли по-разному. По крайней мере, если для КХЛ потолок зарплат (которые, кстати, выше, чем в европейских клубах), оправдан, то в отношении футболистов он может попросту не сработать.

Как отмечают эксперты из мира спорта, для наших футболистов зарплаты не являются удерживающим фактором, чтобы не играть в титулованных клубах в европейских национальных чемпионатах. Их туда попросту не зовут, так как они не дотягивают по уровню игры. А брать на замену иностранцев не дает лимит. Получается замкнутый круг.

Стоит ли вводить другой лимит на легионеров в футболе — вопрос тоже спорный. Если сделать потолок зарплат, а также ввести лимит, то российские клубы даже в теории не смогут получить доступ к игрокам, способным помочь командам из РПЛ добиться хоть каких-то результатов в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. С другой стороны, без потолка зарплат и с лимитом на иностранцев наши футболисты априори получают высокую плату.

Если говорить о лимите в российском хоккее, то здесь он пока попросту не нужен — в КХЛ играют не более 20% иностранцев, да и полагаются на них те клубы, которые не имеют доступа к топовым российским игрокам. За счет приглашенных «середняков» они удерживаются на плаву в чемпионате.

Как бы то ни было, по всей видимости, революции с зарплатами в ближайшем времени все же не будет. Несмотря на высказывания Чернышенко по улучшению ситуации, никаких кардинальных мер по внедрению зарплатного потолка и лимита на легионеров в футболе мы не увидим. По крайней мере, новый сезон РПЛ начнет играть на тех же условиях сотрудничества с футболистами, что и годом ранее».