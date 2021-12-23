Замороженная пенсия

На днях Владимир Путин подписал пачку новых законов. За обсуждением двух из них, о расширении полномочий полицейских, и об обнулении губернаторских сроков, как-то на второй план отошел закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года. Хотя, надо признать, второплановость этого закона ещё от того, что это уже часть привычного пейзажа. В 2024 году будет десять лет, как государство сугубо своей волей забирает у работающих граждан часть их пенсионных отчислений. А точнее, 6% фонда оплаты труда.

Напомню, отчисления в Пенсионный фонд составляют 22% от фонда оплаты труда, при этом, в отличие от подоходного налога, зарплата, формально, не уменьшается на эту сумму. А уплачиваются эти отчисления из средств предприятия. То есть, по факту, работодатель закладывает эту сумму в расходы, то есть, все же, сокращает зарплату на эту сумму. Помимо пенсионных отчислений существуют отчисления в ОМС (5,1%) и Соцстрах (5,4%). Но, эти деньги, пусть и по форме, не являются бюджетными. Отчисления в ПФР возвращаются людям в виде пенсии, из ОМС оплачивают за нас медицинские услуги, из Соцстраха – больничные, как минимум.

Немного про содержание самих этих отчислений. Из 22% отчислений, 16% идет на содержание существующих пенсионеров, это, так называемая, страховая часть. Её трогать нельзя, потому, что её и так не хватает на выплату пенсий. А 6% - это накопительная часть, то есть те деньги, на которые будет увеличена моя, или твоя, пенсия от стандартного уровня. И это полностью зависит от того, сколько ты зарабатываешь сейчас. К ней можно было докидывать свои деньги дополнительно, чтобы увеличить свою будущую пенсию ещё больше.

С 2014 года государство «заморозило» накопительную часть пенсионных отчислений граждан. Сам термин «заморозило» он не правильный. Что значит «заморозить»? Ну, то есть, оставить в каком-то неизменном виде или положении. Здесь всё не так. Никто эти средства нигде не оставляет. Они прямиком направляются в бюджет. По сути, государство забирает эти деньги, предоставляя гражданам «пенсионные баллы», которые потом, когда мы пойдем на пенсию, будут обменены на деньги из бюджета. Эти баллы, мало того, что рассчитываются по невероятно мутной схеме, так ещё и меняются по воле правительства от года к году. То есть, каждый год разное количество денег содержится в одном балле.

Когда семь лет назад производилась первая «заморозка» отъём накопительной части пенсии, нам говорили, что эти средства пойдут на увеличение пенсии действующих пенсионеров. Но, уже через год министр финансов Силуанов заявил: «Никто не собирался эти деньги возвращать, потому что эти деньги пошли на Крым, на принятие антикризисных мер».

Сейчас нам опять говорят, что эти деньги идут на увеличение бюджета ПФР, для увеличения выплат текущих страховых пенсий. Но, за эти годы мы видим, что никакого реального увеличения размера пенсий не происходит. Что наоборот, реальный размер пенсий стремительно сокращается.

Я сейчас отброшу все уже привычные подозрения в коррупции, отброшу слова Силуанова шестилетней давности. Ну, просто, это же очевидно, что данная мера не решает проблему маленьких пенсий. При том, что, опять же очевидно, она лишает работающих сейчас, пусть даже мифического, шанса на пенсию выше минимальной. Не замечать этого невозможно. Только если умышленно делать вид, что ты не видишь и не понимаешь этого.