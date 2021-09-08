Закон об иноагентах — удавка для независимой прессы

Сегодня международный день солидарности журналистов. Дата 8 сентября выбрана не случайно. В этот день в 1943 году нацисты казнили чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика, того, что в тюрьме написал «Репортаж с петлей на шее».

Сегодня десятки российских независимых медиа размещают этот баннер в знак протеста против закона об иноагентах, который в последнее время стал одним из главных инструментов давления российских властей на прессу. Некоторые медиа, включенные в пресловутый список Минюста, закрываются, от других отворачиваются рекламодатели, и они вынуждены сокращать штаты. Журналисты теряют работу, эмигрируют. Российская власть последовательно награждает ярлыком иноагента наиболее качественные медиа, которые позволяют себе рассказывать о происходящем в России самостоятельно, не спрашивая у власти, что можно рассказывать, а чего нельзя. Формальным основанием для включения в список иноагентов может быть все, что угодно, принципы его формирования совершенно произвольны, процедура снятия с себя статуса иноагента законами не предусмотрена.

Что такое давление на журналистов мы, работающие на ТВ2, прекрасно знаем на собственном опыте.

Очень хотелось бы, чтобы ты, дорогой читатель, понял, что на самом деле, вся эта история с иноагентством придумана не только против прессы. В конечном счете придумана она против тебя. В стране, где нет свободных и прозрачных выборов, независимых профсоюзов, независимых судов… в такой стране не контролируемые властью медиа остаются единственным каналом обратной связи между тобой и властью, единственным способом обратить внимание на твои проблемы. Когда тебя незаконно выкинут с работы, когда у тебя силой отожмут бизнес, когда бравые парни с запотевшим забралом у тебя искалечат ребенка, когда ты выяснишь, что в больнице, где у тебя лежит мама, нет нужных медикаментов и некому вынести судно, у тебя пока есть шанс, что кто-то про это расскажет, и в результате ты добьешься справедливости. Хотя бы в твоем частном случае. Такое бывает. Если добьют независимую прессу, ты не узнаешь о техногенной катастрофе, когда она произойдет у тебя под боком. И не надейся на соцсети. До них тоже власть руки дотянет. Уже дотянула. Бить-то по этим рукам некому.

Если прессе окончательно заткнут рот, плохо станет не только журналистам. Подумай про это!