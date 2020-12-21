В Томске посмотрели «Тайну подушки мэра Кляйна». Мнения

Мнения

На канале «Россия-24» в субботу показали фильм Эдуарда Петрова «Тайна подушки мэра Кляйна». Авторы фильма позиционируют его как «расследование». Таймер — 40 минут.

Краткий синопсис. Фильм содержит интервью с арестованным мэром Томска, позицию Следственного комитета (руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК Сергей Арефьев), короткий рассказ о деле анонимного оперативного сотрудника ФСБ, мнения экспертов – экс-руководителя Счетной палаты Томска Владимира Вакса, блогера и общественника Василия Шипилова. Кроме того в фильме семь раз показаны кадры задержания мэра в его кабинете, четырежды — кадры конфликта Галины Кляйн, жены мэра с силовиками, пытающимися провести обыск в квартире мэра, шесть раз — компьютерная перебивка с подушкой, в которую Галина Кляйн прятала документы о финансовых делах семьи, восемь раз — клип с льющимся пивом.

Мы собрали в соцсетях мнения томичей, которые посмотрели это кино. Несмотря на то, что к работе Кляйна на посту мэра у горожан было довольно много претензий и судя по результатам выборов градоначальника (около 20 процентов явки в 2018 г.) популярность его была не особенно велика, фильм в Томске, похоже, мало кому понравился.

Галина Немцева, депутат областной Думы:

— Широко разрекламированный Честный детектив о мэре Томска Иване Кляйне - ни о чем! Жаль потерянного времени.

Константин Беляков, экс-депутат Думы города Томска (Фейсбук):

— Очень мерзкое чувство осталось после просмотра. Всегда, когда попадал на эфир, смотрел расследования Эдуарда Петрова. Теперь, после вот такого однобокого взгляда — этот «журналист» в моих глазах пал до «бана» его творчества. Чего советую всем... Сторона обвинения выкупала территорию завода как промзону и строить жилье по умолчанию не могла. Объект Пивзавода уже был на территории, прилегающей к территории, выкупленной инициаторами и изначально знали об обременении. Проектировать жилой комплекс без транспортной доступности — это преступление для будущих жителей и жителей близлежащих районов.

Вот вопрос к Следственному комитету — они кого защищают? Работники Следственного комитета — инопланетяне или жители не Томска? Все это грустно и мерзко.

Фото: кадр из фильма Э.Петрова

Василий Шипилов, блогер, общественник (телеграм-канал «Милый Томск имени Козловской»):

— Лично я уверен, что сейчас вскроется уйма эпизодов помимо Аминова с «волшебным оберегом». А возможно, и его со временем «отправят в расход», как выполнившего свои функции. Нет — никакой полковник мне ничего не нашептал на ухо. Просто пока я занимался политикой — ко мне выстраивались в очередь и совсем «мелкие», и «средней руки» предприниматели и рассказывали о какой-то вакханалии в администрации Кляйна. Некоторых из них я брал за руку и вел к мэру. Иван Григорьевич ответить толком ничего не мог, а потому все больше обижался на меня. Некоторых же из обратившихся я сразу отправлял к силовикам. То ли крепкая мужская дружба Кляйна с Митрофановым, то ли мэр тоже прикупил себе «волшебный оберег», но все эти годы силовики ничего противозаконного не видели в деятельности мэра Кляйна.

Виктор Мучник, главный редактор ТВ2 (Фейсбук):

— Посмотрел фильм «Тайна (!) подушки мэра Кляйна» Э. Петрова на Российском ТВ. Странное занятие, конечно, смотреть такое кино. Но работа такая. Иной раз приходится ...э-э... погрузиться. 40 минут. Это по телевизионным меркам много. Что нам за это время сообщили? Что в Томске плохие маршрутки, что есть деревянные дома с сортирами во дворе, показали колонку злополучную, которую Кляйн «открывал», понятно (отлилась же ему эта колонка!) Еще показали раз десять клип с подушкой, в которую рука с бриллиантовыми кольцами запихивает документы. Ну, кадры задержания Кляйна и сражения возле дверей своей квартиры Галины Кляйн, в котором она нанесла физические повреждения сотруднику ФСБ (пострадавшего не показали, степень его поврежденности оценить не удалось).

Мы узнали, что Кляйн — состоятельный человек. Показали интервью с ним, в котором он, понятно, отрицает свою вину. Конечно, зря он это интервью согласился давать (без него в кино было бы вообще нечего показывать). Однако, пожалуй, он даже вызывает сочувствие: говорит немного растерянно (ну, он вообще не оратор), но спокойно. Да, еще нам показали бутылки в кабинете мэра. Мол, хоть и говорит, что давно не пьет, но тайком, видать, прикладывается.

По существу же дела не сказано практически ничего. Некоему бизнесмену (фамилия не называется) мэр помешал строить большие красивые дома. И сделал это в интересах «Томского пива». Дочке выделил участок земли. Вроде бы незаконно. Все. Нет ни Аминова, ни Вавилова, понятно. Нет фамилий Касперович и Подгорного. Документы. Общий план. Схема участка. Все. И много-много клипов. Льющееся пиво, евро, немецкая музыка. И намеки на то, что еще что-нибудь предъявят.

Исходя из этого кино можно понять, что пока у следствия с доказательной базой негусто и в любом мало-мальски нормальном суде (если, конечно, чисто теоретически предположить такую возможность) даже превышение полномочий будет доказать непросто. Видимо будут очень сильно давить на юриста «Томского пива», взятого по неясным основаниям. Ну, и уголовным делом жены шантажировать.

Виктор Лощинкин, Фейсбук:

— Мое мнение, здесь больше обгадили мой Томск...Такое впечатление, что авторов больше интересовали помойки...и развалюхи, коих с каждым годом становится всё меньше. А само дело Кляйна...Грустно всё это...И мерзко...

Николай Закотнов (Фейсбук):

— Кляйн и так пережил позор. Зачем же еще унижать человека? Да, нарушил закон, но он, по-моему, не сдаст своих покровителей. Возьмет все на себя.

Александр Голубев (Фейсбук):

— По версии силовиков и говножурналистов, Кляйну вменяют 6 млрд рублей. А кто сомневается, что он человек бедный и не мог таких денег заработать? Конечно сельская и смешная до глупости привычка хранить дома данные о доходах в трехлитровых банках, валенках и подушках. А знаем ли мы, сколько заработали, используя свой статус облдепутатов, такие короли стройки, как Шпетер, Собканюк и прочие дельцы с мандатами? Я думаю, что их накопления не меньше, однако о них молчок.

Василий Ерёмин, депутат думы Томска (Фейсбук):

— Когда их арестуют узнаем многое. За 8 лет они задекларировали доход около 2 млрд. Вопрос, а откуда еще 4? Значит обнал, серые схемы?

Руслан Галямов (Фейсбук):

— Фильм совершенно пуст. Жаль, что нельзя по видеоряду щелкнуть пальцами. Раздался бы звук, словно щелкнул по большому и пустому бидону. Любой зритель, если дружит с головой, если склонен задумываться, то поймет это. Впрочем, сие произведение в какой-то мере даже отрадно было увидеть: у заказчиков, исполнителей и соисполнителей дела, похоже, дрянь. Паззл не складывается. Хорошо, коли так.

Константин Пронин (Фейсбук)

— Долго думал, стоит ли писать. Все-таки решился. Я до сих пор наивно полагаю, что честная журналистика существует. Видимо, ошибаюсь. Сегодняшний фильме все грани пошлости перешёл, извините за пошлость, но мне блевануть хотелось от этого Эдика Петрова. Кляйн виноват, что у нас аварийный жилой фонд в Томске или маршрутки переворачивается? Я не вхожу в группу поддержки Кляйна, но такие фильмы показывать нельзя. Пивная баронесса, 6 ярдов, это тут при чем? То, что Кляйн очень богатый человек — лично я точно знал, что тут такого. Весь фильм был посвящен подушке. Просто смех. Интересно, этот Эдик Петров смотря в зеркало, что видит? Плохое слово писать не буду. Нельзя так топить людей. Самое обидное, что этим фильмом нам власть говорит: Вы, быдло, будете смотреть и верить в то, что мы вам покажем. Я люблю свою страну, но ненавижу государство!

Фото: кадр из фильма Эдуарда Петрова

Юрий Пасечников (Фейсбук):

— Очень хорошая программа. Поясняю свою мысль — программа сделана по-свински, в узнаваемом стиле Петрова. Но из этой программы я понял, что единственное, в чем сейчас обвиняют Кляйна — это то, что он, якобы отдал неправомерное указание. То есть, у следствия больше ничего на него ПОКА нет. Нет претензий к его остальной хозяйственной деятельности как мэра, нет претензий к его предприятию у налоговой, у пожарников, у СЭС у кого-то там ещё, а также у активистов — «неравнодушных общественных деятелей», иначе Петров бы их вытащил «на свет божий». А это хорошо.

Елена Кириченко (Фейсбук):

— Это же как нужно не уважать людей и держать их за тупиц, чтобы такую мерзость создавать для федерального канала. Нет слов.

Женя Светлова (ВКонтакте):

— Да. Живем в области газа. Сами без него. Зато у всех домов печное отопление. Реально ролик для Москвы. Нашли бараки. Где хаос и им по 100 лет. Но виноват мэр. А куда губернатор-то смотрел?

Татьяна Ермолицкая (Фейсбук), журналист, театральный критик:

— Ощущение гадкое. Даже по «заказу» можно снимать по-разному. Здесь же — слишком рьяное, слишком холопское стремление угодить заказчикам... Вульгарно и непрофессионально

Фото: кадр из фильма Эдуарда Петрова

Владимир Кибиткин (Фейсбук):

— Впечатление, что ролик заказной. Как любой человек, Иван Григорьевич не есть всегда белый и пушистый. Он работает, пытается сделать хорошо и заработать. Делает пиво хорошо и зарабатывает!! Так в чем же, строго говоря, его вина??

Аффтор заказного ролика пытается найти компромат. Подобно, одному орлу, который еще весной рылся по томским задворкам и толком ничего не нашел.

Будь я на месте мэра (не буду, и слава Богу), я бы тоже старался сохранить зеленую зону вокруг завода. С другой стороны, ну пустил бы он стройку, так позже шума было бы ещё больше: и вони идут от завода, и еще что- то мешает, а не дай Аллах — авария?!

Мораль: наезд есть, а предъявить толком и нечего..

Разве что, загадочная подушка и нехилая заначка. Если это белая денежка, то при белом капитализме это не должно быть компроматом.

Так что, вопросы скорее к правилам игры, а не к самим игрокам..

Фото: кадр из фильма Эдуарда Петрова

Людмила Барабина (Фейсбук):

— Безобразный заказной фильм. Обидно за Томск. Это же надо было отыскать помойки, лужи, развалюхи, причем, снятые ранее. Видимо, Эдуард Петров первый раз в жизни видит колонку с водой, судя потому, что ее несколько раз показали в фильме. Можно подумать, что старые деревянные дома есть только в Томске, а везде у нас в стране коммунизм и благоустройство. Такое впечатление, что особо снимать было нечего, показывают одни и те же моменты по несколько раз. Интересно, кто предоставил снятые ранее выпускной и прочее? Можно делать выводы, что «честный детектив» так и везде снимают... Противно смотреть.

Ярослав Малянов, (Фейсбук):

— «Интереснее всего в этом вранье то, что оно — вранье от первого до последнего слова...» М.А. Булгаков.