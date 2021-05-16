ТВ2 — тридцать

Мнения



История ТВ2 – это история про время. Когда мы родились оно нам благоприятствовало. Оно было трудным это время. Но оно было для людей смелых, авантюрных, готовых рискнуть и начать жить по-новому. Для людей, ценивших свободу и готовых отвечать за собственный выбор. Потом настало другое время. Время разнокалиберного безликого начальства и послушных людей, заглядывающих начальству в глаза. Могли ли мы приспособиться к этому времени? Наверное могли. Всего и надо было… «Плюнь, да поцелуй у злодея ручку». Многие умеют. Однако же это означало перестать быть собой. Мы не захотели.

История ТВ2 – это история про людей. Когда мы говорили, что ТВ2 – это люди, мы говорили это не зря. Не фидер, не камеры, не павильоны, не деньги. А именно люди. Которым было радостно вместе делать интересное. И другие люди, которые нас смотрели, звонили в студию, рассказывали о своих проблемах, ругали нас и хвалили. Бегали в лютый мороз на митинги в поддержку ТВ2. И продолжают сейчас смотреть сайт, комментировать, рассказывать о проблемах, спорить с нами. Поддерживают нас деньгами. Где бы не работали и не жили сейчас тв2шники каждый из них/нас – часть этого сообщества людей с общей судьбой.

История ТВ2 – это история про город. Очень своеобразный: неглупый, критичный, не очень богатый, но очень живой. За три десятка лет ТВ2 стало частью этой городской истории, и как бы ни сложилась наша судьба, нас уже из истории Томска не вычеркнуть.

История ТВ2 – это история про профессию. Такой концентрации талантливых и влюбленных в свое дело профессионалов мне встречать больше не приходилось. Мы спорили, ругались, часто работали ночами и в выходные, очень старались делать свое дело честно. У нас получалось. Если бы таких сообществ как ТВ2 в профессии было побольше – профессия была бы другой. Да и страна была бы другой.

История ТВ2 – это история про страну. Богатую, но бедную. Талантливую, но не очень счастливую. Про страну, в которой, что бы ты ни делал – тебе не будет легко. Очень уж энтропийно оно – это пространство от Балтики до Камчатки.