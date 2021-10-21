«Тротуары по-живому». Почему после работ по благоустройству умирают деревья

О том, чем могут грозить Томску выполненные с нарушениями работы по благоустройству, порассуждала для ТВ2 активистка движения «Ландшафтные волонтеры» Маргарита Некратова. - Зима уже близко, но ремонтники не спешат на каникулы. Томск местами все еще напоминает поле боя: груды грунта и мусора красуются возле траншей, в которые в спешном порядке укладывается новый тротуар. Картину можно наблюдать по пр. Ленина в районе перекрестка с ул. Ванцетти, а также вдоль ул. Яковлева в районе пересечения с ул. Ново-Ачинской. Там идет работа по монтажу пешеходного покрытия из брусчатки. Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» новоиспеченными тротуарами теперь можно наслаждаться на пр. Фрунзе и Ленина, ул. Олега Кошевого, Яковлева, Гоголя, Киевской и других.

Монтаж брусчатки на ул. Киевской: над новыми тротуарами стоят изуродованные кронированием аварийные тополя.

Брусчатка порой появляется на месте асфальтовых тротуаров, находящихся в удовлетворительном состоянии, зато под явно нуждающимися в замене деревьями. Но это еще полбеды. Беда целая – множественные нарушения, с которыми проводятся такие работы. Нарушение первое: согласно решению Думы Томска, все строительные работы, связанные с демонтажом дорожного и тротуарного полотна, должны завершаться до 15 октября.

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Нарушение второе: уровень тротуара должен быть выше уровня газона или вровень с ним. В противном случае почва газона будет подвергаться эрозии, а растущие в ней деревья, кустарники и травы будут погибать от недостатка питательных веществ. Кстати, при такой вертикальной планировке верхние слои почвы вместе с дождевой и талой водой будут смываться не куда-то, а именно на новые тротуары. Лужи и грязь там гарантированы законами физики. Нарушение третье: работы должны проводиться без ущерба корневым системам деревьев и кустарников. Этот пункт регламента подрядчиками игнорируется повсеместно. Для справки: корневая система – настолько же важная и неотъемлемая часть растения, как ствол, ветви и листья. Она отвечает не только за получение воды и растворенных в ней минеральных веществ, но и за фиксацию растения в грунте. Дерево, у которого отсекается треть или половина корней, будет «голодать», инфицируется через почву гнилями и другими опасными заболеваниями. Вдобавок, оно потеряет устойчивость. То есть такое благоустройство приносит крупный ущерб зеленому фонду города. Он проявится не сразу. Просто через год-другой список сухостойных и аварийных деревьев пополнится сотнями новичков, которые при другом подходе к строительству тротуаров могли бы простоять еще десятки лет.

Состояние корневых систем деревьев и вертикальная планировка при строительстве нового тротуара на ул. Яковлева

Нарушение четвертое: мусор после строительных работ должен быть незамедлительно вывезен. В случае Томска он зачастую продолжает красоваться на полосах для озеленения вдоль улиц еще много дней спустя после окончания ремонта.

Мусор после строительных работ на ул. Яковлева