А между тем, полтора года назад за снос трех лип на проспекте Ленина на бывшего заместителя начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталью Цветкову было заведено уголовное дело по материалам УФСБ. В случае с вязами не только никто не обратился в полицию, но даже штрафа не выписали.

Телеграм-канал «Город не бесит» решил разузнать, кто погубил аллею вязов на улице Вершинина в Томске. В мэрию был отправлен запрос, на который пришел ответ от заммэра Вячеслава Черноуса, честно говоря, сильно похожий на обычную чиновничью отписку. В этом ответе компания, которая погубила деревья, даже не называется, а в качестве наказания ей было предложено сделать компенсационную посадку деревьев.

Весной на ул. Вершинина рубанули деревья. Часть деревьев срубили вообще под корень, часть пожалели и оставили умирать в том виде, что вы видите на фото. И без того отвратительная улица превратилась в полнейший трэш. На наше обращение пришел ответ, что рубки по большей части были согласованы Но подрядчик перестарался и срубил лишнего. За эту "оплошность" в озеленительный период 2021 года обещали провести компенсационные посадки. На дворе 21 октября 2021 года. Ни единого ростка или куста не высажено. Улица в пыли, грязи, срубленные пни и деревья мрачно достаивают свои годы, люди идут в своё прекрасное будущее.

На публикацию телеграм-канала "Город не бесит" мэрия ответила быстро:

«Подрядчик, который выполнил снос деревьев на ул. Вершинина, сделал компенсационные посадки в сквере на Нахимова. По информации отдела озеленения городского департамента, после проведенных работ по обрезке и сносу ветхих деревьев на ул. Вершинина, компании ООО «Стройлад» по согласованию с администрацией Кировского района определили место для проведения компенсационных посадок – это сквер им. Героя Советского Союза А.Я. Власова на ул. Нахимова. По решению ландшафтной комиссии, компания должна в срок до 31 октября 2021 года высадить там 12 экземпляров деревьев лиственных пород. По информации администрации Кировского района, накануне подрядчик завершил в сквере посадку 15 рябин. Работы городская ландшафтная комиссия еще не приняла».

Вот так. Правда, это касается только законно вырубленных деревьев. С незаконной вырубкой разбирается полиция. Как уточнили в мэрии, сейчас они ждут решения полиции.

Порубочный билет в этом месте на Вершинина еще не закрыт. Он закрывается 31 октября. До этого, логично, что именно там, где ведутся работы не может быть посадок. Пока на Вершинина не будет посадок, но это не значит — что никогда.