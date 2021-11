Топ-20 аргументов против вакцинации от ковида. С разбором

16. «Третья фаза клинических исследований вакцины Спутник V не пройдена»



В журнале The Lancet опубликованы промежуточные данные третьей фазы клинических исследований вакцины на выборке более двадцати тысяч человек. И хотя исследования могут продолжаться еще долго, это никак не изменит того факта, что привитые люди в этом исследовании болели значительно реже. Причем результаты для вакцины «Спутник» похожи на результаты по другими аналогичным вакцинам, произведённым в других странах. Я решил привиться вакциной «Спутник» до этой публикации, потому что ранее в журнале The Lancet появились впечатляющие результаты по эффективности векторной вакцины от CanSino Biologics, очень похожей на «Спутник V».



17. «Статья про Спутник в The Lancet содержит ошибки и/или сфабрикована»



Действительно, статья про «Спутник» в The Lancet подвергалась критике. Но потом там же был опубликован ответ авторов. Когда появляются доказательства ошибок или подлога в статье в научном журнале такого уровня, статью обычно отзывают. Например, журнал The Lancet отозвал статью, авторы которой необоснованно связывали прививки против кори, краснухи и свинки с развитием аутизма. Статья про вакцину «Спутник» не отозвана. Кроме того, есть и другие статьи об эффективности этой вакцины.



18. «Я не хочу прививаться каждые полгода»



Действительно, исследования показывают, что иммунитет к коронавирусной инфекции со временем падает. А ревакцинация может существенно снизить риск заражения на фоне двух уже имевшихся доз. Что будет дальше, неизвестно: наука движется вперед и, возможно, предложит новые, еще более эффективные вакцины и лекарства. Возможно, пандемия закончится. Но её надо пережить. И постараться остаться здоровым.



19. «Это личное дело каждого. Если хотите, колитесь, а меня оставьте в покое»



Увы, это не совсем так. Для победы над пандемией нам нужно достигнуть популяционного иммунитета. Сделать так, чтобы один человек заражал менее одного человека. Достигнуть этого можно, только если будет проведена массовая вакцинация или если большинство людей переболеет (что приведет к массовым смертям и инвалидностям). Детей пока у нас нельзя вакцинировать от COVID-19, но, надеюсь, в будущем это изменится. С учетом того, что иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 со временем ослабевает, желательно, чтобы массовая вакцинация проходила в сжатые сроки. Отказываясь от вакцинации, вы не только повышаете риск собственной смерти, но и смерти родных, близких и друзей. А также оттягиваете момент, когда мы сможем забыть об этой пандемии как о страшном сне.



20. «Сторонники вакцин куплены»



Я не могу говорить за всех, но скажу за себя. Я никогда не получал денег от государства или от производителей вакцин за подобные посты или лекции. Ну и представьте, сколько людей нужно купить! По векторным и мРНК вакцинам от SARS-CoV-2 есть сотни научных публикаций разных научных коллективов со всего мира. По вакцине «Спутник» есть данные, полученные не только в России, но и в Аргентине, Сан-Марино и других странах.



Заключение



За вчерашние сутки в России ковид забрал жизни 1192 человек. На мой взгляд, это трагедия. И мне грустно осознавать, что многих смертей можно было бы избежать, если бы мы охотнее и активнее прививались от коронавируса. Вакцина не сделает вас бесплодными, не превратит в мутантов, у вас не вырастет хвост и третье ухо. Вы не только защитите себя – вы приблизите человечество на шажок ближе к завершению пандемии.



Надеюсь, мой текст кого-то убедит привиться или ревакцинироваться от коронавируса. Буду рад, если вы отправите пост тем, кто ещё сомневается – ставить «Спутник» или нет.