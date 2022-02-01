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Мнения

«Строительному лобби и чиновникам очень удобно, когда главного архитектора в городе нет»

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Депутат Думы города Томска, член Комитета по градостроительной политике и архитектуре, член совета Ассоциации СРО «Томское проектное объединение» Елена Ульянова предложила томичам выдвинуть кандидатов на пост главного архитектора Томска. Почему это важная должность в мэрии, как это влияет на внешний вид города, читайте выступление Елены Ульяновой в рубрике «Мнение».

Автор:  Дума города Томска
Елена Ульянова
Автор:  Дума города Томска
Елена Ульянова

Хочу обратить ваше внимание на то, что с 2013-го года в Томске нет главного архитектора. А это всегда была и остаётся очень важная для города должность. Это главный человек, который формирует облик города на годы вперёд. И сегодня Томск - единственный из городов, имеющих статус исторического поселения федерального значения, не имеющий должности главного архитектора.

Эти дни я общалась с профессионалами в этой области, с людьми, которые глубоко знают историю этого вопроса. И непонятно, почему вдруг с приходом губернатора Сергея Жвачкина главным архитектором Томской области стал заместитель губернатора по строительству Евгений Паршуто? Да потому что строительному лобби и чиновникам очень удобно, когда архитектора в городе нет. Можно строить что угодно и как угодно: без плана, без стратегии развития города, нагромождая одни проблемы на другие. И при этом никто не несёт ответственности за уникальный архитектурный облик Томска. Считаю, что из-за отсутствия главного архитектора у нас появились многочисленные отклонения от генплана Томска. 

Мы развиваемся хаотично, в зависимости от обстоятельств, коммерческих целей застройщиков, необходимости освоить деньги национальных проектов. Благодаря всему этому, мы уже получили гранитную набережную, уродливый флагшток и заборы с десятилетними недостроями в центре города. А такие масштабные проекты, как кампус, Южные ворота-2 до сих пор не имеют градостроительного обоснования, что с большой вероятностью может привести к транспортному коллапсу. Мы постепенно лишаемся нашей деревянной архитектуры, уничтожая уникальный облик Томска.

Почему убрали в городе эту должность? Да потому что настоящие главные архитекторы сегодня очень неудобные люди. Они часто перечат вышестоящим руководителям, не дают воли застройщикам. Они против объектов в чистом поле, построенных без генерального плана. Они за гармоничное и эстетичное развитие города в интересах людей. Именно таким «очень неудобным» был последний главный архитектор Коренев Владимир Иннокентьевич. Обращаюсь с предложением к и.о. мэра Михаилу Ратнеру вернуть в Томске должность главного архитектора. И предлагаю, чтобы впервые в истории Томска кандидатуры предложили томичи. Тройку самых достойных можно определить рейтинговым голосованием в интернете, а лучшего из трех чтобы утвердили мы – депутаты. Понимаю, что подобный порядок назначения чиновника не предусмотрен регламентом и служебными инструкциями о государственной и муниципальной службе. Но я проконсультировалась с юристами, ничего незаконного в этой процедуре нет, нужна лишь наша добрая воля и согласие Михаила Аркадьевича взять на работу человека, которого определят сами томичи. Нам нужен избранный обществом, независимый и профессиональный главный архитектор Томска. Убеждена, что среди профессионалов в этой области в нашем городе такие люди есть.

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