«Строительному лобби и чиновникам очень удобно, когда главного архитектора в городе нет»

Депутат Думы города Томска, член Комитета по градостроительной политике и архитектуре, член совета Ассоциации СРО «Томское проектное объединение» Елена Ульянова предложила томичам выдвинуть кандидатов на пост главного архитектора Томска. Почему это важная должность в мэрии, как это влияет на внешний вид города, читайте выступление Елены Ульяновой в рубрике «Мнение».

Хочу обратить ваше внимание на то, что с 2013-го года в Томске нет главного архитектора. А это всегда была и остаётся очень важная для города должность. Это главный человек, который формирует облик города на годы вперёд. И сегодня Томск - единственный из городов, имеющих статус исторического поселения федерального значения, не имеющий должности главного архитектора.

Эти дни я общалась с профессионалами в этой области, с людьми, которые глубоко знают историю этого вопроса. И непонятно, почему вдруг с приходом губернатора Сергея Жвачкина главным архитектором Томской области стал заместитель губернатора по строительству Евгений Паршуто? Да потому что строительному лобби и чиновникам очень удобно, когда архитектора в городе нет. Можно строить что угодно и как угодно: без плана, без стратегии развития города, нагромождая одни проблемы на другие. И при этом никто не несёт ответственности за уникальный архитектурный облик Томска. Считаю, что из-за отсутствия главного архитектора у нас появились многочисленные отклонения от генплана Томска.