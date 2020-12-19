Спектакль «Укрощение строптивой»: это история про насилие

Мнения

Сотрудник Агентства новостей ТВ2 Наталья Тарасова сходила на премьерный показ спектакля ТЮЗа «Укрощение строптивой». И решила поделиться своим мнением о спектакле.

Сходили мы на премьерный показ «Укрощения строптивой» в ТЮЗе. И что я имею вам сказать — это очень и очень весело. Весь зал смеялся два часа кряду. Отличное развлечение для пятничного вечера. Мне понравилось. Это определенно формат спектакля для людей 20+.

Петруччо, появившийся на свадьбе в чем мать родила, прикрытый только медными музыкальными тарелками, конечно, несколько эмм... удивил, но это было уже в тот момент действия, когда зрители восприняли появление обнаженного веронца как должное.

Можно по-разному воспринимать модернистские постановки классических произведений, но Шекспир писал комедию и в ТЮЗе определённо сделали комедию. И сходить стоит. Даже ради того, чтобы потом сказать: «Ой, все! Так нельзя с великими! Вильям наш Шекспир, должно быть, вращается!».

Лично я осталась довольна, даже если Вильям наш и повращался немного. Было весело. Однако же и я не обойдусь без двух «но»… Первое «но» — комедия комедией, но это всё-таки история про насилие. Насильно отданная замуж Катарина подвергается насилию со стороны мужа в виде лишения еды и сна. Подавление строптивости по сути здесь равно подавлению воли.

Петруччо ломает Катарину. Это точно не то произведение, которое положительно оценят радикальные феминистки. И не тот спектакль.

Второе «но» объясняет, почему спектакль все-таки забавен, а не драматичен. Режиссёр хитрит, он вводит в спектакль один крохотный штришок, который позволяет смеяться над историей непокорной Катарины. В сцене первой встречи Петруччо и Катарины он делает акцент на том, что она, вопреки своему обыкновению, уже занеся руку для удара, замерла. Он понравился ей. Он. Понравился. Ей.

И это будто бы извиняет всё то, что происходит в дальнейшем по ходу спектакля.

И мы смеемся над тем, как Петруччо ломает Катарину, потому что нам кажется, после того единственного вдумчивого взгляда, которым она его одаривает с лёгкой руки режиссёра, что она хочет быть сломленной, хочет покориться, и лишь привычка быть строптивой не даёт ей это сделать. И этот маленький штришок легитимизирует всеобщий смех и во время спектакля. Но (я вас, похоже, обманула, и вот оно третье «но») что хорошо на сцене, то в жизни беда. И, как мне кажется, идея найти счастье в подчинении как формате снятия с себя ответственности, прихода состояния расслабленности и удовольствия, осталась или в глубоком прошлом, или перекочевала в практики шибари.

Разве в современном мире и в быту есть ей место?

Может ли быть заманчивой для женщины идея быть покорной, чтобы расслабиться? Стоит ли менять груз забот и ответственности вкупе со свободой выбора и воли на беззаботность в паре с подчинением? Быть под чьей-то опекой, потеряв самостоятельность? Сложно это представить. И тревожно.

Но (и это уже четвертое «но») не потому ли так весело и радостно смотреть на укрощение строптивой на сцене, что это guilty pleasure - единственная дозволенная собственными рамками форма фантазии об обмене воли на удовольствие? Пусть всяк ответит себе сам.

И сходите на спектакль, любопытно узнать разное мнение о нём.