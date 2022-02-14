Сергей Трапезников: «По сути Кнорр уличил своих коллег и губернатора в незнании экономических законов»

Экс-начальник департамента природных ресурсов о реализации мусорной реформы 10 февраля 2022 года новостные порталы разместили интервью замгубернатора Томской области Андрея Кнорра, который в администрации области является ответственным за реализацию реформы системы обращения с отходами. Видимо, не понимая тех вещей, о которых говорит, он сделал главный вывод: провал, а по его мнению, «торможение» мусорной реформы происходит лишь по причине того, что региональным операторам установлены низкие тарифы. И лишь по этой причине, видимо, в области на сегодняшний день не осталось желающих заняться по своей сути монопольным бизнесом, во второй (Парабель и Каргасок) и четвертой зонах (Бакчарский, Кожевниковский, Шегарский районы и Кедровый). В своей речи, обращаясь к общественности, он призывает всех понять законы экономики и доказывает необходимость повышения тарифов. Однако, согласно ст. 6 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами является исключительными полномочиями субъекта федерации, то есть администрации Томской области. За исполнение полномочий отвечает лично губернатор. Не проще ли Андрею Филипповичу попытаться убедить в необходимости повышения тарифов (если таковая имеется) своих коллег — начальника департамента тарифного регулирования Марину Вагину, замгубернатора по экономике Андрея Антонова и губернатора Сергея Жвачкина. А уже после этого убеждать общественность.

Однако, на мой взгляд, есть и иные причины провала реформы. Главные из них некомпетентность, безответственность и вранье себе и людям. Так, Андрей Кнорр сообщает, что «до реформы, в 2018 году, в Томске за вывоз мусора платили 78,7 рублей. В 2019 году плата была 66 рублей для МКД и 34 рубля для индивидуального строительства. В 2020 году — 53,6 и 27,9 рублей — то есть, еще ниже. В 2022 году для МКД установили тариф в 60 рублей и для ИЖС — в 31 рубль». Разоблачаем ложь и некомпетентность по порядку. Первое: до реформы в 2018 году государством регулировалось только захоронение отходов, а сбор и вывоз отходов осуществлялись в конкурентной среде. Рекомендованный тариф на сбор и вывоз отходов был лишь у муниципальных предприятий, например у УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». Второе: в Томске в основном расчет тарифа осуществлялся с квадратного метра, а не с человека. Третье: приведенный Кнорром тариф для индивидуального жилья в 34 рубля и 27 рублей в дальнейшем приведен, мягко говоря, с обманом обывателя. Дело в том, что это тариф для индивидуального жилья в Томской районе. Так сложилось потому, что Департамент природных ресурсов своим приказом от 14 марта 2019 года незаконно установил, что жители индивидуальных домов Томска образуют почти в два раза больше отходов, чем жители таких же домов в Томском районе. Дело в том, что тариф для потребителя складывается из двух параметров: рублей на тонну (или кубический метр), который устанавливает Департамент тарифного регулирования и норматива накопления отходов, которые устанавливает, находящийся в прямом подчинении А. Ф. Кнорра Департамент природных ресурсов. А теперь самое интересное — вот такая информация размещена на сайте администрации Томской области: «Часть чиновников меня тут же услышали, часть — нет. Поэтому я принимаю следующее решение. Первое. Департаменту тарифного регулирования и Департаменту природных ресурсов снизить размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Плата населения на вывоз мусора должна быть снижена до уровня 31 декабря 2018 года, и это не обсуждается!». Это пламенная речь губернатора в марте 2019 года, где он уже тогда анонсировал провал реформы в области. Андрей Филиппович, в марте 2019 года губернатор призывал вернуться к высоким дореформенным тарифам 2018-го? И еще. В газете «Томская Неделя» от 4 декабря 2020 года опубликована статья «Горе от ума и с тайным умыслом». В ней директор регионального оператора в пятой зоне (Верхнекетский, Колпашевский, Чаинский, Молчановский, Кривошеинский районы) Иван Леонидов рассказывает, что в начале лета 2020 года встречался с и. о. начальника департамента природных ресурсов Максимом Кривовым и незабвенным г-ном Сергеем Шевченко (о котором более подробно будет сказано ниже). На той встрече Леонидову было предложено свернуть свой бизнес и передать его г-ну Шевченко. То есть, по мнению Кнорра, залетный бизнесмен хотел стать меценатом для убыточного томского мусорного бизнеса? И еще вопрос: для участия в этой беседе состоявшейся в г. Колпашево, оформлялось ли распоряжение губернатора о командировке Максима Кривова? Или это была его личная инициатива? И что самое интересное — информация была опубликована в СМИ, об этом безобразии прекрасно осведомлены в прокуратуре и следственном комитете, но никакой реакции не последовало.

отрывок из материала "Горе от ума и с тайным умыслом…", опубликованном в газете "Томская неделя" отрывок из материала "Горе от ума и с тайным умыслом…", опубликованном в газете "Томская неделя"

Далее, почему нет желающих начать бизнес в качестве регионального оператора во 2 и 4 зонах? Да причина проста – власть считают недоговороспособной. К 2019 году были проведены конкурсы с региональными операторами во всех зонах деятельности и заключены соглашения сроком на 10 лет. Но в соглашениях заложен коррупционный механизм, позволяющий власти в случае ее каприза расторгнуть соглашение с любым региональным оператором как с недобросовестным поставщиком услуг. Если вкратце, в соглашения внесены обязательства вывозить отходы из всех (!) населенных пунктов, расположенных в зоне регионального оператора, причем в соответствии с СанПином. А в некоторых населенных пунктах, из-за удаленности, труднодоступности, малочисленности организовать вывоз согласно вышеуказанным требования практически невозможно. Так Кнорр указывает, что сейчас организован вывоз в 349 населенных пунктах. Но не говорит, что всего их в области 577. Это позволяет чиновникам сегодня закрывать глаза на невывоз мусора в оставшихся населенных пунктах, а в случае желания чиновников признать это несоблюдением соглашения. По сути это заложенный механизм шантажа. Ведь так? Именно это позволило и. о. начальника департамента природных ресурсов Максиму Кривову 23 марта 2021 года на расширенном совещании экспертного совета публично заявить, что действующие соглашения будут досрочно и добровольно расторгнуты в связи с переходом на новую территориальную схему и сокращением зон региональных операторов (и самих региональных операторов) с семи до двух. Это сокращение зон было необходимо для передачи мусорного бизнеса новому интересанту. Тогда, Андрей Филиппович публично заявлял, что им найден инвестор для строительства в Томской области мусорного рая и другие регионы нам завидуют. Найденный инвестор, г-н Шевченко так же публично рассказывал, сколько миллиардов он вложит в строительство инфраструктуры по обращению с отходами. Однако «миллиардер» не сдержался перед соблазном словчить с подачи чиновников на какие-то жалкие 8,5 млн рублей. А если вспомнить как в нарушении 78 статьи Бюджетного кодекса и бюджета Томской области г-ну Шевченко вообще были выделены 28 млн рублей? Об этом не хочется вспоминать ни чиновникам администрации области, ни прокуратуре.

Конечно, денег много не бывает и можно рассматривать вопрос увеличения тарифов в целях развития инфраструктуры и улучшения качества работы, но пока финансовая основа системы обращения с отходами представляет собой дырявый мешок повышение тарифов бесполезно. К примеру, на первое июля 2019 года тариф УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» как регионального оператора составлял порядка 2100 рублей за тонну. При этом по закону 50% объемов было передано подрядчику — группе компаний АБФ. Подрядчику платили 1475 рублей за тонну. С 2020 года, в связи с изменением Федерального законодательства из состава тарифа убрали НДС (20%) и плату за негативное воздействие в составе захоронения отходов. То есть, САХ перестал платить с каждого рубля около 25 копеек налогов, которые ранее были заложены в тарифе и естественным образом его увеличивали. Все привыкли утверждать, что тариф снизился, при этом забывая упомянуть о снижении налогообложения на данную услугу — фактически тариф с начала деятельности в качестве регионального оператора того же «Спецавтохозяйства» практически не изменился, доходная часть осталась прежней. На сегодняшний день, у САХа при том же тарифе 2100 рублей за тонну, заключены контракты с группой компаний АБФ по цене почти в 2800 рублей за тонну. То есть, тариф для муниципального Спецавтохозяйства практически не изменился, но в то же время расчет с честными компаниями группы АБФ вырос почти в два раза. Но, УМП САХ нашло выход из ситуации в виде постоянного попрошайничества из городского бюджета. А как иначе с такой экономикой? Может в этих экономических парадоксах нужно разобраться Кнорру и его подчиненным? Но ни Кнорр, ни ответственный за реформу департамент природных ресурсов это не интересует. Они, не стесняясь, извещают органы местного самоуправления и замгубернатора Анатолия Рожкова, что в данной реформе они всего лишь зрители и просят не отвлекать их от важной работы по всяким пустякам. Вот официальная позиция чиновников с низкой профессиональной ответственностью:

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Необходимо признать, что есть и реальные финансовые потери региональных операторов, особенно в районах. Но они не имеют никакого реального отношения к тарифам. Например, ООО «Риск» — региональный оператор в пятой зоне деятельности. Зона включает в себя пять муниципальных районов, в каждом районе есть своя прокуратура, у которой есть установленные показатели. Это конкретно количество выявленных нарушений, внесенных представлений, возбужденных административных дел, количество привлеченных лиц к различным видам ответственности. А план по показателям надо выполнять всем. Вот и получается пять прокуратур на одного регионального оператора и каждой нужно хорошо выполнить свою работу и отчитаться. И последняя причина срыва не только мусорной реформы, но и многих других направлений работы. Администрации Томской области в лице губернатора не столь важен бардак, творящийся в области, сколько то, что рассказывают СМИ и обсуждается в социальных сетях. Вспомните, за что уволили начальника облздрава Александра Холопова летом 2020 года. Ведь не за бардак в морге ковидной больницы, а за то, что этот бардак был обнародован. Так и ответственные за реформу чиновники занимаются не организацией системы обращения с отходами, а тем, что отслеживают в социальных сетях негативные отзывы о провале мусорной реформы в Томской области. После чего пишут доносы Андрею Филипповичу:

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