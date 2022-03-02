Ринат Мифтахов: Нет войне!

ФАКТЫ

Меня зовут Ринат Маратович Мифтахов. Я журналист. Я работал на ТВ2 в разные годы, с 1992-го по 2018-й.

Друзья мои, давайте говорить о фактах. Я бы мог начать этот разговор с таких: мой однополчанин Игорь Фролов в возрасте 55 лет, записавшийся в Территориальную Оборону Одессы в качестве фельдшера, в эти дни убит огнем артиллерии с российского боевого корабля. Когда-то Игорь мне жизнь спас. Когда меня "отмудохали" старослужащие, именно он настоял на моей эвакуации в гарнизонный лазарет. Спасли меня двое: фельдшер Игорь Фролов и главный военврач полка, прошедший Афган, капитан (впоследствии - майор) Павлов. Никто никого тогда не заложил: в традициях русской армии всё тогда списали - буквально - на несчастный случай: шёл, поскользнулся, упал, сотряс головного мозга... Игорь был честным фельдшером.

И еще факт. На днях мать моего друга, живущая в пригороде Харькова, была убита в результате обстрела города российскими войсками.

И еще факт. На днях мой старший сын - Марат - навсегда уехал из России...Не хочет здесь оставаться.

Это факты.

Люди, сомневающиеся в этих фактах, могут мне не поверить, могут, вторя официальной пропаганде, сказать: "вывсёврёте".

Хорошо. Давайте тогда так: что у нас с вами, взрослых людей, самое святое? - Правильно - дети и внуки. По-моему, лучший или - точно - один из самых лучших - детских врачей русскоговорящего мира доктор Комаровский (надеюсь, он еще жив). Мой младший сын вырос, в том числе, и на его советах. Одно время доктор Комаровский был звездой федеральных тв-каналов, потом многие из нас смотрели его в ютубе. Теперь доктор ведёт свои трансляции из бомбоубежища в Харькове. Друзья мои, россияне, просто посмотрите (послушайте), что говорит доктор Комаровский. Русскоязычный педиатр из русскоязычного города Харькова!.. «Главная задача утром – выяснить кто живой!»- с этого он начинает свой рассказ о происходящем.

https://www.youtube.com/c/eokomarovskiy

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