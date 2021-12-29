Рехнулись? Мнение журналиста ТВ2 о задержании экс-главы томского штаба Навального*

«Год назад я не думала, что кто-то рехнется настолько, что решит признать мирную организацию экстремистской», — говорила Ксения Фадеева в интервью ТВ2 в мае 2021 года. Говорила она это после того, как судья Советского районного суда Дмитрий Борисов оштрафовал ее на 300 тысяч рублей за организацию митинга в поддержку Алексея Навального, прошедшего в Томске 21 апреля. Митинга, на котором она даже не присутствовала.
А теперь вот рехнулись настолько, что городскому депутату, которого знает весь Томск, чья деятельность была у всех на виду, предъявляют обвинение в организации «экстремистского сообщества» с максимальной санкцией по этой статье — от 7 до 12 лет лишения свободы.
Плюс, оказывается, хрупкая девушка, «используя свое служебное положение» (видимо, положение депутата), принимала участие в создании организации, посягающей на права граждан. По этой статье — до двух лет лишения свободы.
Человек, который боролся с несправедливостью и коррупцией, — посягал на права граждан. Логично. Понятно, что когда Ксения рассказывала о полетах на вертолете за миллион рублей до соседнего Колпашева томского губернатора, то она посягала на права Сергея Жвачкина. Когда выходила на митинги в поддержку Алексея Навального, посягала на права тех, кто его отравил.
С Ксенией я познакомилась на пикетах в защиту ТВ2. Телекомпанию отключили от эфира под бой курантов в 2015 году. Расчет был точным. На каникулах все заняты своими семейными делами и вряд ли выйдут на пикеты. Но томичи вышли. Среди них была и Ксения. Она размещала фото пикетчиков в соцсетях и приглашала горожан поддержать независимую телекомпанию. Полиция приметила симпатичную молодую девушку и решила именно ей присвоить звание организатора несанкционированных митингов. От самой телекомпании ответственной за пикеты правоохранительные органы решили назначить меня, Викторию Мучник.
Так в Томске прошла обкатка статьи 20.2 КоАП «О нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Тогда нам с Ксенией вкатили штрафы по 20 тысяч рублей. Для вынесения столь ответственного политического решения были привлечены председатель Советского районного суда Галина Бутенко и ее заместитель Дмитрий Окунев.
Позднее я вернула свои 20 000 рублей и 5000 евро компенсации через ЕСПЧ, а Ксения не захотела тратить время на судебные бумажки…
Когда по стране стали открываться штабы Алексея Навального, Ксения стала одним из руководителей томского отделения. Перед официальным открытием ей залили монтажной пеной входную дверь в квартиру, залили краской машину, проткнули шины, пеной забили выхлопную трубу. Так началась ее политическая карьера.
Дальше были митинги, аресты на 15 суток и выборы в думу Томска. Те самые выборы, накануне которых в Томске отравили Алексея Навального, приехавшего лично поддержать своих коллег — кандидатов в депутаты. Поддержать почти ценой жизни получилось. Те выборы Ксения убедительно выиграла. И даже чуть не стала спикером городской думы — немного не хватило голосов. Год Ксения и ее соратник Андрей Фатеев проработали как депутаты. Сейчас Андрей покинул Россию. Ксении тоже предлагали уехать. Но она наотрез отказалась. Она понимала, что рискует, но не хотела бросить своих избирателей и работу в Думе Томска.
Ксюша — большеглазая, тоненькая, хрупкая. Улыбка у нее всегда чуть смущенная. С оппонентами, каких бы взглядов они ни держались, всегда учтива. Казалось, людям в погонах, которые ее периодически задерживали, всегда было немного неловко. Потому что… Ну какой она экстремист? С неловкостью, правда, справлялись. При всей мягкости внешней — внутри у Ксении есть стержень из какого-то очень правильного и прочного материала. Это тоже все понимают, кто ее знает. Именно такие молодые, как она, — и есть та самая прекрасная Россия будущего. Которая могла бы быть Россией настоящего. Если бы не унылые, злобные, тупые и опасные люди, которые находятся у власти в нашей стране.
Ксении сил.
*Мосгорсуд признал «штабы Навального» экстремистскими структурами и запретил их деятельность на территории РФ.