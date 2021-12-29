Рехнулись? Мнение журналиста ТВ2 о задержании экс-главы томского штаба Навального*

«Год назад я не думала, что кто-то рехнется настолько, что решит признать мирную организацию экстремистской», — говорила Ксения Фадеева в интервью ТВ2 в мае 2021 года. Говорила она это после того, как судья Советского районного суда Дмитрий Борисов оштрафовал ее на 300 тысяч рублей за организацию митинга в поддержку Алексея Навального, прошедшего в Томске 21 апреля. Митинга, на котором она даже не присутствовала.

А теперь вот рехнулись настолько, что городскому депутату, которого знает весь Томск, чья деятельность была у всех на виду, предъявляют обвинение в организации «экстремистского сообщества» с максимальной санкцией по этой статье — от 7 до 12 лет лишения свободы.

Плюс, оказывается, хрупкая девушка, «используя свое служебное положение» (видимо, положение депутата), принимала участие в создании организации, посягающей на права граждан. По этой статье — до двух лет лишения свободы.