Почему томскому искусству нужна «Котельная»?

Мнения

На Первомай в Томске задержали участников «Арс котельной» за прогулку с музыкальными инструментами в забавных нарядах. Полицейские старались найти «несогласованный митинг», но безуспешно. Сама «котельная» от политических лозунгов далека и существует в формате сквота и управляется художниками — artist run space (арс, место, управляемое художниками) говорит именно об этом. Сквот предполагает ненасильственный «захват» бесхозных, чаще всего заброшенных помещений индустриальной эпохи. Изначально сквоты появились во время английской буржуазной революции как акт критики идеи частной собственности, но с течением времени смысл изменился.

Из сугубо политического и идеологического инструмента феномен сквота начал становиться культурным — то есть самостоятельно задающим идеи, а не эксплуатирующим их. В заброшенных заводах, домах, котельных селились беженцы, бродяги и другие люди, ставящие под сомнение своим существованием основные элементы действующего в данный момент общества или государства.

Так формировалась своеобразное, закрытое (но доступное каждому), а, самое главное, автономное социокультурное пространство. Независимость от институций и автономия как таковая позволяют подвергать системность мира ненасильственной критике: от Пушкина (ожившего в наше время благодаря алым губам; они ведь у всех такие?) с критикой царя до Бренера, «дополнившего» «Супрематизм» Малевича долларом как символом страданий. Как насчет знаменитого фонтана Дюшана на выставке за деньги? Его, кстати, так и не выставили. Даже за деньги.

Отвечать на вопрос «Что есть искусство» дело неблагодарное и абсолютно непродуктивное — предмет неясен, а анализ фактов здесь и сейчас, как в науке, невозможен. Это позволяет задавать вопрос вновь и вновь самими актерами — художниками, музыкантами, акционистами и так далее. Их продуктивность и называют «современным искусством» — не плохим и не хорошим. Просто свершенным.

Банально: каждый житель Томска знает прекрасную историю города, забывая, что она создается здесь и сейчас, систематизируясь со временем. В моем понимании именно отрезвление системы и есть основная общественная роль современного искусства. Так, в нашем городе за последние несколько лет были созданы культурные пространства, которые решали задачи по формированию городской среды.

Рассматриваться будут только локальные и недавние инициативы — центр всегда далеко, и только действующие объединения притягивают людей и создают настоящий облик. FLAT вместе с галереей LOCUS организовывали высококлассные события с громкими именами. «Подвал» от ИИК ТГУ (сугубо студенческая инициатива) выявлял новых авторов и мешал уходить идеям «в стол» — их по разным причинам теперь нет. «Котельная», благодаря своей независимости (здания не существует по документам), позволяла критиковать систему: облагораживать там, где пусто, проводить эксперименты с музыкой, задавать новые формы.

Сейчас эту критику у города усиленно стараются забрать. Само сообщество «котельной» уникально: в России таких действующих и активных художественных сквот-инициатив практически нет или они носят слишком нишевой характер. Томская котельная «захвачена» художниками уже больше трех лет. За это время нам удалось провести несколько десятков крупных мероприятий, не говоря уж о локальных и мелких событиях — все это время мы ухаживали за ближайшим двором, убирали мусор и в целом следили за территорией. Участники сообщества выставляются во всероссийских выставках, контактируют с международными деятелями культуры. Организовано множество концертов/фестивалей — все это посетили люди с десяти регионов России как минимум. Про «котельную» писали множество СМИ: от оповещения о локальных событиях до федеральных изданий с рассказом о самом феномене.

В этом смысле нашему сообществу удавалось сохранять баланс, и в здании могли давать концерты и выставиться известные в городе и России деятели, за которыми в дверь (которую нам хотят заварить) заходили случайные прохожие, сотрудники «Росгвардии», отдыхавшие в ближайшей бане, полицейские и экскурсии из соседних регионов. И все они смотрели и участвовали в происходящем, что само по себе уникально: вы часто ходите по заброшенным местам, где есть люди? А люди, которые критикуют без оголтелой политики?

Однако логика подсказывает, что «котельная» приносит слишком много неудобств администраторам: «несогласованный митинг» 20 художников в «странных» (?) нарядах на прогулке был бы спокойно разогнан, а за «живого» Пушкина казна пополнилась бы на какую-то сумму. Но статус художника (пусть будет это слово), его действия и, важно, реакция на них — выступают лакмусовой бумажкой текущей общественной формации, что, конечно, пугает любое государство (как аппарат). Думать может быть только дозволено и оплачено. Такая бумага сама по себе бесполезна, и нужен реагент. Для граждан реагент давно утерян, и каждый, фактически и к сожалению, далек от политики, собственного градо- и жизнеустройства, и всё еще впереди. Поэтому остается только заменить его на более нейтральный, но не менее важный реагент, сходный по составу, но иной по эффекту. Хотя и дверь к нему пытаются «заварить». Теперь легально войти и выйти не получится.

Мы не хотим конфликта, а только консенсуса и диалога, что понятно. Хотя вы, кстати, знали, что есть такая статья, вандализм (214 УК РФ), но «совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»?