Незеленый город

Сергей Дорофеев — по профессии айтишник, основатель компании "Рубиус", которая занимается разработкой программного обеспечения. А еще Сергей активный горожанин, которому не все равно как выглядит его родной город Томск. "Город должен принадлежать горожанам, а не электрикам", - заявил городской активист на круглом столе «Зеленый Томск. Как сохранить деревья», который организовала мэрия в начале лета. По итогам этой встречи Сергей решил проанализировать, что в настоящий момент происходит с озеленением в Томске, почему деревья часто находятся в плачевном состоянии и на некоторых улицах не только не украшают их, а даже портят общий вид. "Сам я от политики отказался, поэтому движим исключительно пользой Томску, политических амбиций не имею", написал Сергей в редакцию ТВ2.

Сергей Дорофеев

Томск – исторический, камерный, уютный и... очень зелёный. Таким его знают и любят. Деревья – один из основных элементов качественной городской среды и здоровья каждого жителя. Они очищают воздух, удерживают влагу, задерживают шум, создают тень, являются природным и относительно недорогим украшением любого города. Но в последние годы в Томске начали вырубать сотни деревьев, обнажая целые улицы. Горожане не понимают причин исчезновения полюбившихся аллей и готовы отстаивать каждое дерево, обвиняя во всём администрацию города. Администрация ссылается на ресурсоснабжающие и строительные компании, запутанные нормы, противоречивые подзаконные акты, экономические расчёты и заключения ландшафтных специалистов. Тем временем, ситуация ухудшается, а щепки летят.

Кто и зачем рубит деревья?

Решение о вырубке и подрезке деревьев принимают владельцы земли, на которой они растут. Причины могут быть разные: Районные администрации города – устранение угрозы здоровью и имуществу жителей (например, снос аварийных тополей на ул. Усова, Вершинина, Красноармейской). Ресурсоснабжающие компании – обслуживание линий электропередачи, водо-, тепло- и газопроводов (подрезки яблоневых аллей на ул. Беринга или на ул. Нахимова). УК, ТСЖ – нарушение норм размещения. Управляющие коммерческой недвижимостью – расширение зданий под новые торговые площади, рекламные щиты, парковки (снос берёз на ул. Лыткина). Строительные организации – очистка территории строительства (детский сад на ул. Высоцкого или дорожная развязка на юге Томска).

Чтобы срубить дерево или подрезать крону, эти организации должны получить разрешение – порубочный билет. Его выдаёт городской департамент дорожной деятельности и благоустройства после согласования с ландшафтной комиссией, при условии, что для рубки есть весомые причины. Рассмотрим их подробнее.

Нарушение норм

Оказывается, многие заявления приходят от самих жителей города, которым мешают деревья. Деревья во дворах часто сажали (да и до сих пор сажают) куда глаза глядят. Сначала они выглядят милыми кустиками, но спустя десятки лет превращаются в гигантских исполинов, которые затеняют солнечный свет, а корнями разрушают фундаменты домов (если посажены ближе 5 метров). Это - нарушение норм и, как следствие, основание для их сноса. Иногда на их месте жители хотят обустроить дополнительные парковочные места, спортивные или детские площадки.

Угроза здоровью и имуществу граждан

Каждый случай обрушения деревьев – это угроза жизни и имуществу граждан. Нанесённый ущерб могут взыскать через суд с владельца участка, на котором росло дерево. В случае с муниципальной землёй, ущерб падает на городской бюджет, то есть на плечи налогоплательщиков (наши с вами). Упавшее дерево часто становится причиной больших пробок, а ещё, необходимы затраты на его оперативный вывоз. Теперь немного статистики. Только в 2020 официально зафиксированы 184 случая падения деревьев и 119 случаев – крупных ветвей. Они преграждали проезжую часть (пр. Кирова, ул. Кулагина, пл. Соляную), рвали провода (трамвайные на ул. Советской), проламывали крыши домов (на ул. Горького, 18), разбивали автомобили (только один тополь на пересечении ул. Советской и Нахимова повредил сразу 3 автомобиля) и даже падали на маршрутный автобус (ул. Кирова). К счастью, в последние годы в основном страдает только имущество. Последний раз серьёзный ущерб здоровью был зафиксирован в 2009 году, когда тополь упал на 12-летнюю девочку. В том числе поэтому и была начата кампания по массовой обрезке опасных деревьев. Почему же приходится сейчас так массово рубить деревья? Дело в том, что большая часть деревьев в Томске высажена 50-60 лет назад. После войны города активно озеленяли, в большинстве случаев выбирая тополя. И неудивительно, ведь у тополей масса преимуществ – неприхотливые, с объёмными кронами, растут быстро, эффективно чистят воздух и сушат болотистую почву. Но, к сожалению, недостатков у них тоже много. Из-за быстрого роста древесина у тополей хрупкая и ломкая, что при общем весе их кроны становится серьёзной угрозой. Каждое лето город наполняется тополиным пухом: он пожаропасен, забивается в технику и переносит аллергены (хотя, вопреки расхожему мнению, сам пух аллергеном не является). При этом общий срок жизни наших тополей в агрессивных условиях города – всего 50-70 лет. То есть большая часть томских тополей своё уже отживает. Мы часто этого не замечаем. Снаружи тополь может выглядеть нормальным, зелёным, но внутри быть давно гнилым. Присмотритесь повнимательнее: если в стволе образовались дупла, есть наросты гриба, значит, дерево уже в аварийном состоянии. От него стоит держаться подальше.

Обслуживание коммунальных сетей

В Томске работают «Горсети», «Россети Томск», «Томскводоканал», «МЭС Сибири», «Газпром газораспределение Томск» и другие ресурсоснабжающие организации. Они обязаны без перебоев поставлять в наши дома тепло, воду, электричество и газ, чтобы нам было комфортно. И часто деревья этому мешают. Например, в первом полугодии 2021 в “Горсетях” из-за деревьев уже случилось 62 аварийных отключения. Около 80% отключений в “Россетях” так же происходят из-за деревьев. Эти организации не только несут убытки в результате отключений, но и рискуют получить штраф от надзорных органов за невыполнение правил обслуживания своих сетей. Рубят тогда, когда есть нарушение нормативов. Наример, расстояние от веток до электрических проводов должно быть не меньше 3 метров (4 метра для 35 кВ и выше). Дело в том, что намокший во время грозы ствол может стать токопроводящим, а оборванный веткой провод стать причиной пожара или удара током. По закону, они обязаны согласовывать свои действия.

В общем, неудивительно, что ресурсники массово “зачищают” свои трассы. Для них деревья – это источник постоянных проблем и расходов. Ещё и экономят – дешевле радикально обрезать раз в 5 лет, чем каждый год аккуратно подрезать, соблюдая нормы правил обрезки деревьев. Например, на ул. Беринга яблони пилили с высоты рук, не используя лестниц или подъёмников. Также постоянно страдает ул. Нахимова – первая улица, которую видят гости нашего города. В итоге прямо на глазах сносятся целые улицы здоровых деревьев, которые радовали жителей десятилетиями. Если посмотреть на карту коммунальных сетей Томска, то при нынешних темпах через несколько лет 80% улиц Томска (где есть провода и трубы) останутся без деревьев. И если другие организации хотя бы делают компенсационные посадки на месте рубок, то ресурсоснабжающие организации не садят даже низкорастущих кустарников.

Строительство новых объектов

Томск активно развивается посреди бескрайней зелёной тайги, и это требует вырубки деревьев для жилых районов, дорог и предприятий. Жители протестуют против застройки прилегающих зелёных зон – Академгородка, Зелёных горок и других. Когда-то они покупали квартиру в тихом уютном районе с видом на зелёный массив. Но спустя десяток лет всё вокруг обрастает высотками, рядом проходит шумное шоссе, а деревья остаются только на старых фотографиях. Соблюсти баланс между комплексным развитием города и сохранением зелёных насаждений – задача не из лёгких. Частично эту проблему должны решить компенсационные посадки. По городским правилам, вместо каждого срубленного дерева заявитель обязан высадить три новых. Так при строительстве детского сада на ул. Высоцкого нужно снести 11 берёз, 59 сосен и одну осину. Ландшафтная комиссия вырубку разрешила, но с обязательством высадить 36 деревьев лиственных пород и 177 хвойников высотой не менее 2,5 м. Но когда застраиваются безлесистые места, эта практика плохо работает. Например, в новых районах ТДСК жителям часто приходится самим засаживать пустыри деревьями.

Обрезать деревья или вырубать

В последние годы социальные сети кипят от возмущения из-за появления на улицах города “деревьев-ампутантов” – когда от дерева оставляется только ствол в 3-10 метров, а все ветки удаляются. Это так называемая “омолаживающая” подрезка или “топпинг”. У нас этот способ используется вовсе не для омолаживания деревьев, а как дешёвая альтернатива полной вырубке аварийного дерева. Дерево после этого уже не опасно, но вид портит сильно. В течение 5 лет оно будет медленно погибать у нас на глазах, ожидая когда у города появится достаточно денег, чтобы закончить начатое. Иногда ожидание затягивается на десятилетия, и окружающий городской пейзаж наполняется рядками трухлявых пней. Иногда их ещё зачем-то белят, что только подчёркивает их неприглядность. Кроме “омолаживающей” практикуется ещё “формовочная” обрезка. Её используют, когда дерево растёт “не так”: с её помощью можно изменить форму кроны, направление роста ствола или убрать многоствольность. Это особенно важно в первые годы жизни дерева – значительно увеличивает срок жизни дерева, делает его безопаснее, а внешний вид – красивым. На взрослых деревьях этот тип подрезки используют, например, когда крона оказалась рядом с проводами, ограничивает видимость водителям или затемняет солнечный свет в окнах зданий. Конечно, аварийные деревья необходимо рубить, пни выкорчёвывать, а на их месте высаживать крупномерные саженцы (от 3 метров в высоту). Живым деревьям нужно регулярно делать формовочные и санитарные обрезки, чтобы они служили дольше. За новыми саженцами нужно регулярно ухаживать. Но всё это требует сотни миллионов рублей ежегодно. А ведь нужно ещё ремонтировать дороги, строить школы и больницы, расселять аварийное жильё, субсидировать малоимущих. Поэтому забота о деревьях финансируется по остаточному принципу. В этом году администрация выделила 7,9 млн. рублей. На эти деньги запланирован снос 750 аварийно-опасных деревьев, обрезка 500 деревьев и корчёвка 300 пней. В прошлом году на средства, заложенные в бюджете, снесли и обрезали 1747 аварийных деревьев, а также выкорчевали 480 пней. Большой проблемой в городе является нехватка профессионалов по подрезке деревьев. Часто её делают непрофессионалы в нанятых подрядных организация, что приводит к гибели здоровых деревьев.

Итоги

Проблемы

Муниципалитету хронически не хватает денег на вырубку и замену аварийных деревьев, в результате используется топпинг, который портит вид города. Сетевики стремятся уменьшить количество зелёных насаждений под проводами. Деревья для них – источник проблем, а правильный уход за ними требует дополнительных затрат, которые не заложены в тарифе. Большое количество деревьев вырубается незаконно и за это нет серьёзной ответственности. Так, по данным канала “Город не бесит”, 80% рубок не имели всех необходимых разрешений! Иногда вообще непонятно, кто и зачем рубит. В пригороде действуют чёрные лесорубы, а в городе незаконно подрезали липы на пр. Ленина около рекламных щитов. Деревья подрезают непрофессионалы, с нарушением правил обрезки. Это губит здоровые деревья, которые могли бы нас радовать ещё долгие годы. За высаженными саженцами никто не ухаживает, в итоге многие погибают в первые же годы после высадки. У остальных часто неправильно формируется крона: деревья живут значительно меньше, становятся опаснее, выглядят хуже.

Что стало лучше в последние годы?

Ландшафтная комиссия стала более придирчивой в согласованиях. В 2020 всего поступило 1653 обращения граждан и юридических лиц. В 172 случаях (чуть больше 10%) комиссия отказала в сносе, обрезке деревьев или изъятии газона. В этом году в её состав, который ранее состоял по большей части из чиновников, включили представителей общественных движений: Наталью Седельникову, Михаила Ямбурова, Маргариту Некратову. Нужно продолжить движение в этом направлении и привлекать больше профессионалов. Наличие городского норматива компенсационных высадок (3 за 1) обязывает заявителей высаживать новые деревья в городе. В 2020 году только в рамках акции “Озеленение” высадили 6231 дерево и 9591 кустарник. Стали чаще высаживать крупномерные саженцы. В 2020 году высадили 175 крупномерных деревьев (выше 3-х метров) и 568 крупномерных кустарников. Перестали высаживать непрактичные породы тополя, предпочтение отдают более прочным и декоративным видам деревьев: кедры, ива, липа, яблоня, рябина. Озеленение становится комплексным и многоярусным: высаживаются не только деревья, но и кустарники, цветы и злаки. Центр развития городской среды каждый год радует новыми парками, которые заслуженно выигрывают федеральные награды. Один из удачных примеров – парк на пересечении ул. Усова и Белинского (“Живая лаборатория”), где взамен аварийных тополей высадили крупномерные саженцы и кустарники. «Ландшафтные волонтёры» www.vk.com/landvol создают базу данных деревьев Томска. На карту уже нанесли 4000 деревьев. Это позволит лучше планировать озеленение в масштабах всего города и даже отслеживать судьбу каждого дерева. Начат диалог между всеми заинтересованными лицами. Городская администрация собрала за одним столом ресурников, чиновников и общественников. Обсудили, как обучить сотрудников ресурсоснабжающих организаций правильно обрезать деревья и разобраться в том, как это отразится на тарифе для потребителей. В этом году Центр развития городской среды Томской области и Сибирский ботанический сад разработали наглядные методические указания по подрезке деревьев, которые понятны даже неспециалистам: https://sredatomsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/33_obrezka_itog.pdf.

Что еще можно улучшить?