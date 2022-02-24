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Мнения

Нет войне. Заявление Синдиката-100

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Сегодня Президент РФ Владимир Путин начал войну с Украиной. Боль, гнев и стыд – вот три слова, которые отражают наше отношение к происходящему. Эта авантюра принесет горе в семьи тысяч людей и в Украине и в России. Эта авантюра чревата большой войной, в которую вовлекутся и другие государства. Со времен Карибского кризиса мир ни разу не был так близок к глобальной катастрофе.

Мы, журналисты независимых российских медиа, заявляем, что мы против затеянной руководством России бойни. Мы обещаем, что будем честно рассказывать о происходящем, пока у нас будет эта возможность. Мы желаем стойкости и силы народу Украины, противостоящему агрессии и всем в России, кто сейчас пытается противостоять милитаристскому безумию. 

Мы обращаемся и к тем, кто пытается объяснить рационально мотивы начала войны, оправдывая ее начало необходимостью защиты от НАТО и мифического «украинского нацизма». Война теперь не просто спор в телеэкране и на кухнях. Она воплотилась. В Харькове танки. А на настоящей войне всегда гибнут люди. Мы надеемся, что похоронка придет не в ваш дом. Но уверенности в этом быть не может.

Нет войне.

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