Наташа Тарасова о знаменитом томском дворнике: «У всякой славы есть обратная сторона»

Мнения

Хочу поделиться с вами мыслями по поводу знаменитого томского дворника, у которого я брала интервью. Томич Виталий Никифоров стал популярным после опроса ТВ2 к 14 февраля. Мужчина на вопрос о любви стал цитировать песню группы «Битлз». И сказал, что он 14 февраля будет читать Алана Уилсона Уотса «Путь дзен». Ролик стал вирусным и быстро набирал популярность.

Мы случайно, выехав на обыкновенный наш томско-народный уличный опрос, создали мем, разлетевшийся по сети с запредельной скоростью. Вообще, вирусный контент это что-то фантастическое конечно. Мечта любого рекламщика. И, как выяснилось, почти любого журналиста. Однако, у всякой славы есть обратная сторона и своё "но".

В нашей истории для меня лично "но" состояло в том, что мы прославили человека, который не просто читает книгу Алана Уотса "Путь дзен", но который по сути покоем спасается. Но обо всём по порядку.

В четверг утром мы выложили видео в сеть, а уже вечером ушлые, любящие кричащие заголовки издательства возопили:"Томский дворник Виталий, прославившийся на весь интернет оказался бездомным алкоголиком". Мне он показался мечтательным, наивным, очень открытым и... каким-то хрупким. Наверное, не мне одной, раз наше крохотное видео снискало такую огромную популярность.

Настолько огромную и молниеносную, что ничего не подозревающего Виталия внезапно захотели ВСЕ! Масса людей одномоментно возжелала узнать, кто же такой этот дворник-полиглот из Томска. Очень многие захотели как-то облагодетельствовать его, чем-то помочь. Куча народу просто написала нам в комментариях, что было бы здорово поговорить с таким собеседником, другие хотели передать Виталию деньги или вещи. А ещё были журналисты. Много-много журналистов, блогеров и стрингеров всех мастей! На Виталия началась натуральная охота.

Мы же выяснили, кто он такой и как его найти еще до того, как поднялся хайп. А выяснили мы вот что: он и правда не имеет своего жилья и находится в стадии ремиссии алкогольной зависимости. Да, можно про него сказать, что это бездомный алкоголик, если вам так угодно. Фактически же он живёт при церкви, спасается книгами, проповедями пасторов и работой, сейчас Виталий не пьёт, но осознаёт своё искушение.

Оказалось также, что про работу фонда "Рука помощи" томской евангельской церкви, который содержит реабилитационный центр, где живет Виталий, журналисты ТВ2 уже не раз писали, и в редакции знают кураторов программ реабилитации и церковных пасторов оттуда. Мы созвонились с ними, чтобы договориться об интервью с Виталием в тот же день, но нас попросили приехать, на следующее утро, потому что в реабилитационном центре действует определенный режим труда, сна и отдыха, и мы уже не успевали приехать так, чтобы его не нарушить. В итоге мы договорились, что Виталий расскажет нам про свою жизнь, ответит на вопросы, которые пишут читатели и зрители в соцсетях ТВ2 и покажет в каких условиях он сейчас живёт в 11 утра пятницы.

Но тут началось! Один из кураторов программ центра, позвонил нам ближе к вечеру четверга и рассказал, что они вынуждены были запереть ворота территории, чтобы посторонние не проникли к ним. Потому что в центр ломятся журналисты, которые хотят видеть Виталия прямо сейчас и угрожают, что если их не пустят, они напишут про центр реабилитации, что это секта.

Он попросил нас приехать утром раньше на полтора часа оговоренного ранее времени, потому что опасался, что с утра этот штурм повторится. В это время в редакции тоже было неспокойно. Телефон не умолкал от звонков разных издательств, журналистов, блогеров и просто неравнодушных граждан, которые хотели знать, как им узреть Виталия, как его расспросить обо всём и чем ему помочь. Кто-то хотел купить у нас исходники видео, а кто-то в итоге, следуя пиратском закону сети, просто стыбрил его, обрезав лейбак, кто-то указывал авторство, кто-то не утруждал себя этим. В общем, было не скучно. Совсем.

А я всё думала про Виталия. Про хрупкого человека, который борется сам с собой, используя труд, книги, молитву и покой как главные инструменты. Как подействует на него вся эта внезапная, и, давайте будем честными, однодневная слава? Что случиться после того, как умолкнут медные трубы? Все происходящее напомнило мне предновогодние истерические задаривания детдомовских детей игрушками и конфетами отдельными благотворителями, которые после не проявляют никакого участия в судьбе этих детей до следующего праздника, когда на сирот внезапно вновь сыплются игрушки и конфеты из неоткуда.

Справится ли Виталий? Сможет ли правильно трактовать и использовать испытание, которое внезапно ему встретилось, и выйти из него достойно?

Ночью мне снилось, что я почему-то нахожусь в моей старой квартире, где прошла большая часть моего детства и юности, и не могу из неё выйти, потому что за дверью меня поджидают журналисты федеральных каналов, чтобы узнать что-то, чего я не знаю и сама. Я вижу их в дверной глазок и под окнами. Мне нужно идти по делам, но я не решаюсь открыть дверь.

Утром я забрала Сашу и мы поехали снимать интервью.