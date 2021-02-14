Наташа Тарасова о знаменитом томском дворнике: «У всякой славы есть обратная сторона»
Хочу поделиться с вами мыслями по поводу знаменитого томского дворника, у которого я брала интервью. Томич Виталий Никифоров стал популярным после опроса ТВ2 к 14 февраля. Мужчина на вопрос о любви стал цитировать песню группы «Битлз». И сказал, что он 14 февраля будет читать Алана Уилсона Уотса «Путь дзен». Ролик стал вирусным и быстро набирал популярность.
Мы случайно, выехав на обыкновенный наш томско-народный уличный опрос, создали мем, разлетевшийся по сети с запредельной скоростью. Вообще, вирусный контент это что-то фантастическое конечно. Мечта любого рекламщика. И, как выяснилось, почти любого журналиста. Однако, у всякой славы есть обратная сторона и своё "но".
В нашей истории для меня лично "но" состояло в том, что мы прославили человека, который не просто читает книгу Алана Уотса "Путь дзен", но который по сути покоем спасается. Но обо всём по порядку.
В четверг утром мы выложили видео в сеть, а уже вечером ушлые, любящие кричащие заголовки издательства возопили:"Томский дворник Виталий, прославившийся на весь интернет оказался бездомным алкоголиком". Мне он показался мечтательным, наивным, очень открытым и... каким-то хрупким. Наверное, не мне одной, раз наше крохотное видео снискало такую огромную популярность.
Настолько огромную и молниеносную, что ничего не подозревающего Виталия внезапно захотели ВСЕ!
Масса людей одномоментно возжелала узнать, кто же такой этот дворник-полиглот из Томска. Очень многие захотели как-то облагодетельствовать его, чем-то помочь. Куча народу просто написала нам в комментариях, что было бы здорово поговорить с таким собеседником, другие хотели передать Виталию деньги или вещи. А ещё были журналисты. Много-много журналистов, блогеров и стрингеров всех мастей! На Виталия началась натуральная охота.
Мы же выяснили, кто он такой и как его найти еще до того, как поднялся хайп. А выяснили мы вот что: он и правда не имеет своего жилья и находится в стадии ремиссии алкогольной зависимости. Да, можно про него сказать, что это бездомный алкоголик, если вам так угодно. Фактически же он живёт при церкви, спасается книгами, проповедями пасторов и работой, сейчас Виталий не пьёт, но осознаёт своё искушение.
Оказалось также, что про работу фонда "Рука помощи" томской евангельской церкви, который содержит реабилитационный центр, где живет Виталий, журналисты ТВ2 уже не раз писали, и в редакции знают кураторов программ реабилитации и церковных пасторов оттуда. Мы созвонились с ними, чтобы договориться об интервью с Виталием в тот же день, но нас попросили приехать, на следующее утро, потому что в реабилитационном центре действует определенный режим труда, сна и отдыха, и мы уже не успевали приехать так, чтобы его не нарушить. В итоге мы договорились, что Виталий расскажет нам про свою жизнь, ответит на вопросы, которые пишут читатели и зрители в соцсетях ТВ2 и покажет в каких условиях он сейчас живёт в 11 утра пятницы.
Но тут началось! Один из кураторов программ центра, позвонил нам ближе к вечеру четверга и рассказал, что они вынуждены были запереть ворота территории, чтобы посторонние не проникли к ним. Потому что в центр ломятся журналисты, которые хотят видеть Виталия прямо сейчас и угрожают, что если их не пустят, они напишут про центр реабилитации, что это секта.
Он попросил нас приехать утром раньше на полтора часа оговоренного ранее времени, потому что опасался, что с утра этот штурм повторится. В это время в редакции тоже было неспокойно. Телефон не умолкал от звонков разных издательств, журналистов, блогеров и просто неравнодушных граждан, которые хотели знать, как им узреть Виталия, как его расспросить обо всём и чем ему помочь. Кто-то хотел купить у нас исходники видео, а кто-то в итоге, следуя пиратском закону сети, просто стыбрил его, обрезав лейбак, кто-то указывал авторство, кто-то не утруждал себя этим. В общем, было не скучно. Совсем.
А я всё думала про Виталия. Про хрупкого человека, который борется сам с собой, используя труд, книги, молитву и покой как главные инструменты. Как подействует на него вся эта внезапная, и, давайте будем честными, однодневная слава? Что случиться после того, как умолкнут медные трубы? Все происходящее напомнило мне предновогодние истерические задаривания детдомовских детей игрушками и конфетами отдельными благотворителями, которые после не проявляют никакого участия в судьбе этих детей до следующего праздника, когда на сирот внезапно вновь сыплются игрушки и конфеты из неоткуда.
Справится ли Виталий? Сможет ли правильно трактовать и использовать испытание, которое внезапно ему встретилось, и выйти из него достойно?
Ночью мне снилось, что я почему-то нахожусь в моей старой квартире, где прошла большая часть моего детства и юности, и не могу из неё выйти, потому что за дверью меня поджидают журналисты федеральных каналов, чтобы узнать что-то, чего я не знаю и сама. Я вижу их в дверной глазок и под окнами. Мне нужно идти по делам, но я не решаюсь открыть дверь.
Утром я забрала Сашу и мы поехали снимать интервью.
Но расскажу пару слов о моих ощущениях после:
1. Я всё ещё думаю, что риск от внезапной славы и возможные негативные последствия для Виталия возможны. Но они теперь гораздо ниже, потому что (простите за нескромность) первыми из журналистов с Виталием поговорили мы — нечаянно виновные в его внезапной славе. И мы постарались сделать этот разговор максимально спокойным. Мы не тянули из человека жилы, не восхваляли его, не принижали, не винили и не оправдывали. Дзен. И после вышедшего у нас интервью, градус интереса от других СМИ естественно резко снизился.
2. Можно по-разному относиться к церкви, религии и богу. Лично у меня нет потребности в том, чтобы строго придерживаться рамок какой-либо конфессии. Мои мерила добра и зла по большей части основаны на христианской морали с примесью буддизма, и вполне меня устраивают, потому что позволяют мне успешно функционировать в рамках человеческого общества, без особого ущерба людям и себе, наслаждаясь жизнью и позволяя другим делать то же самое до известной степени. Но некоторым людям для успешного функционирования нужна вера и довольно строгие догмы. И это не хорошо и не плохо, а просто такая особенность. И до тех пор, пока догмы не агрессивны по отношению к другим, это должно оставаться личным делом каждого. Если вдруг кому-то не хватает сил вывозить эту жизнь самому, очень неплохо, что есть рамки, которые помогут ему держать устойчивую психологическую форму. И если эти рамки подпирают руки раввина, мулы или пастора - ок. Так тому и быть. И мне показалось, что Виталий в хороших руках. Это было видно хотя бы потому, что его максимально оградили от всей шумихи, масштабов которой он, как я убедилась, так и не узнал.
3. В ходе интервью с Виталием, я поняла, что он не столь хрупок, как показался мне вначале. Самое главное, он понимает опасность сорваться в алкоголизм и необходимость внешней поддержки. Критичное к себе отношение — хороший признак.
Про людей
Мне на самом деле очень понятно и приятно человеческое желание помогать и делать мир лучше. Но если бы всякая помощь была во благо, не существовало бы поговорок, выражений и присказок вроде "медвежья услуга" и "благими намерениями выложена дорога в ад". Потому, всякий раз, когда бы вы ни собрались помочь кому-то: от бездомного до собственного ребёнка, честно ответьте себе примерно на такие вопросы:
- Моя помощь этому человеку делает его самостоятельным или зависимым от меня?
- Надолго ли хватит этой помощи?
- Станет ли этот человек считать после, что все ему должны помогать?
- Я этим помогаю только одному человеку разово или искореняю целый пласт системных проблем?
Что-то типа того.
Я прекрасно понимаю, желание помочь адресно — хочется видеть радость и благодарность в человеческих глазах, обратную связь. Но в этом фастфуде от благотворительности, на мой взгляд, больше эгоизма, чем реальной помощи. Самый банальный пример из этой серии — деньги, которые люди кидают попрошайке. Это не меняет систему, а только поддерживает её.
А потому, я предлагаю всем, кто вдруг очень захотел помочь Виталию, вспомнить о том, что в помощи нуждаются тысячи и тысячи других взрослых и детей. И организаций. И животных.
Я предлагаю не идти по лёгкому пути, а выбрать путь системных изменений. И если у вас нет времени и ресурса, чтобы лично взять заботу о ком-то в свои руки, контролировать её, мониторить, но есть деньги и желание как-то помочь, не спешите. Я очень прошу вас немного подумать, поразбираться в этом вопросе и направить ваши условные благотворительные 100 рублей в месяц туда, где они принесут максимально эффективную, долгосрочную, системную помощь. Выберите надежный благотворительный фонд, СМИ которому доверяете, зоозащитную организацию, которая показала себя с хорошей стороны, etc. Выберите тех, кто меняет систему целиком, и помогите им.
Если же вы непременно хотите помочь адресно, я рекомендую вам ещё раз задать себе вышеупомянутые вопросы. И помнить про дзен и про то, что любовь не купишь.
С Днём святого Валентина!
Votre Natalie
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?