«На самом деле развивается катастрофа»: ректор СибГМУ о вакцинации и ситуации с ковидом

Ректор СибГМУ Евгений Куликов в своем Телеграм-аккаунте написал о четвертой волне ковида в России. Приводим мнение полностью.
«Новый антирекорд суточной смертности от ковида — 1 159 человек» — привычный заголовок в наши дни, правда?
Когда падает самолет — в стране объявляется траур, люди реагируют в социальных сетях. А ведь 1159 человек — это шесть самолетов Boeing 737-800, которые «падают» каждый день, и каждый день уже в течение полутора лет. Задумайтесь!
А теперь посмотрите в окно и оглянитесь — мирная жизнь — почти нет масок, почти нет вакцинированных. На самом деле развивается катастрофа, чтобы это понять нужно просто посмотреть на очередь из карет скорой помощи в приемных отделениях инфекционных госпиталей, посмотреть видео из красных зон и иначе взглянуть на новости «перепрофилированы новые отделения, открыты новые койки». Посмотреть на это и не верить слухам и «экспертам» из социальных сетей.
Вирус передается воздушно-капельным путём, а это значит, что от него не спрячешься, не улетишь в Турцию, он всегда рядом, риск есть всегда.
Единственный выход — вакцинация, вакцинация значительной части населения для создания коллективного иммунитета — предотвращения распространения и появления еще более опасных мутаций.
Моя личная позиция: обязательно вакцинироваться, я привился сам, мои родители привиты. На вакцинацию записана моя жена, которая кормит ребенка, записалась сразу как только это стало возможным.
Мои друзья потеряли родителей, мой университет потерял великих ученых. Это рядом.
Моя профессиональная позиция: я доктор медицинских наук. Вакцинация — это единственный и безопасный метод противостояния пандемии. Он будет работать только тогда, когда вакцинировано большинство.
Можно сказать, что сегодня мы наблюдаем раскол в части медицинской этики. Когда одни врачи борются за наши жизни в красных зонах и их подвигам ставят памятники, другие в личных соцсетях и при общении с пациентами дискредитируют вакцинацию. Не понимаю, на каких знаниях это основано.
Уважаю личное мнение, но считаю недопустимым высказывать его в рамках своей профессиональной деятельности. Если ваш врач «не советует» вам вакцинироваться при отсутствии противопоказаний — подумайте, ваш ли это врач.
Моя должностная позиция:
Сегодня я отвечаю за здоровье более 12 000 человек, университет делает все возможное для обеспечения безопасности преподавателей и студентов. Но нам нужен и шаг навстречу — без этого ничего не получится. Нужно думать о тех, кто живет с тобой в одной комнате, кто сидит с тобой в одной аудитории и ходит по одним коридорам. Нужно правильно носить маску и вакцинироваться. Я очень горд за наших ребят, которые показывают сегодня пример осознанного поведения для всех студентов Томска.
Сейчас опасное время, когда у всех своя правда. И пока это будет так, мы не вернемся к обычной жизни. Все всегда зависит только от нас. От каждого!
К этому посту не будет комментариев. Это моя позиция и комментировать тут нечего. Согласны — дайте почитать своим близким. Не согласны — остановитесь, оглянитесь, подумайте.
Будьте здоровы!