«На самом деле развивается катастрофа»: ректор СибГМУ о вакцинации и ситуации с ковидом

«Новый антирекорд суточной смертности от ковида — 1 159 человек» — привычный заголовок в наши дни, правда?

Когда падает самолет — в стране объявляется траур, люди реагируют в социальных сетях. А ведь 1159 человек — это шесть самолетов Boeing 737-800, которые «падают» каждый день, и каждый день уже в течение полутора лет. Задумайтесь!

А теперь посмотрите в окно и оглянитесь — мирная жизнь — почти нет масок, почти нет вакцинированных. На самом деле развивается катастрофа, чтобы это понять нужно просто посмотреть на очередь из карет скорой помощи в приемных отделениях инфекционных госпиталей, посмотреть видео из красных зон и иначе взглянуть на новости «перепрофилированы новые отделения, открыты новые койки». Посмотреть на это и не верить слухам и «экспертам» из социальных сетей.

Вирус передается воздушно-капельным путём, а это значит, что от него не спрячешься, не улетишь в Турцию, он всегда рядом, риск есть всегда.

Единственный выход — вакцинация, вакцинация значительной части населения для создания коллективного иммунитета — предотвращения распространения и появления еще более опасных мутаций.